Теорія і практика: чому винищувач F-15EX Eagle II такий дорогий?

В ідеалі літак мав стати економним тимчасовим рішенням для заповнення нестачі винищувачів п'ятого покоління ВПС США. Однак, як виявилося, його вартість сягнула 80 млн доларів — майже як F-35.

F-15EX Eagle II, модернізований винищувач 4,5 покоління, надійшов на службу ВПС США в червні і вже викликає інтерес міжнародних гравців: наприклад, Ізраїль уже уклав угоду на 18 мільярдів доларів за 25 літаків.

Фокус переклав статтю колишнього офіцера ВПС Крістіана Д. Орра про переваги і недоліки багатоцільового винищувача F-15EX.

Хоча F-15EX позиціонують як економічну альтернативу винищувачам п'ятого покоління, таким як F-35, багато хто критикує цей літак за високу вартість — 94 мільйони доларів за штуку через інфляцію і скорочення обсягів замовлень. Компанія Boeing оптимістично вважає, що закордонні військові контракти, включно з потенційними угодами з Індонезією і Польщею, допоможуть тримати витрати під контролем.

Незважаючи на свою вартість, Eagle II залишається високоефективною платформою для сучасних повітряних операцій.

F-15EX Eagle II: дорогий, але передовий винищувач, що привертає увагу всього світу

Хоча зараз на слуху бойові винищувачі п'ятого покоління і розроблювані літаки шостого покоління, модернізовані версії перевірених у боях винищувачів четвертого покоління ще не готові піти на спокій.

Яскравим прикладом цього є F-15EX Eagle II, новітня версія двомісного F-15E Strike Eagle. Eagle II офіційно надійшов на озброєння ВПС США в червні, а через два місяці був схвалений для продажу ізраїльським ВПС (IAF) в рамках угоди на 18 мільярдів доларів за 25 літаків. Індонезія і Польща також виявляють інтерес до цих літаків, а ВПС Тайваню можуть придбати їх у найближчому майбутньому для захисту від агресії Китаю.

Єдиний недолік F-15EX — це його висока вартість.

Винищувач F-15 Фото: Boeing

Менш дорогий у теорії...

В ідеалі Eagle II мав стати економним тимчасовим рішенням для заповнення нестачі винищувачів п'ятого покоління в арсеналі Збройних сил США. Ця нестача була викликана двома причинами: рішенням колишнього міністра оборони США Роберта Гейтса 2009 року припинити програму Lockheed Martin F-22 Raptor після виробництва менше половини первісно замовлених літаків, а також триваючими проблемами з надійністю і перевищенням витрат на програму Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Як гордо заявляє Boeing на своїй інформаційній сторінці, присвяченій Eagle II:

"Готовий до бою відразу після складання, F-15EX є найдоступнішим, найнадійнішим і найоперативнішим способом оновити тактичні авіаційні флоти... Завдяки низьким експлуатаційним витратам порівняно з іншими винищувачами, але водночас чотириразовому корисному навантаженню та удвічі більшим запасам пального, дальності та швидкості, F-15EX є сучасним рішенням, яке можуть використовувати світові ВПС в рамках свого графіка".

...але дорожче на практиці

Але реальність досить сувора. Як писали мої колеги Майя Карлін і Пітер Сучіу у статті від 20 травня 2024 року для The National Interest під назвою "Як винищувач F-15EX може бути дорожчим за F-35?":

"У жовтні минулого року Міністерство оборони США попередило, що "ціна одного літака F-15EX може сягати 94 мільйонів, і це тільки в тому випадку, якщо ВПС США реалізують свої плани з придбання 104 літаків. Якщо кількість літаків зменшиться, витрати зростуть". Раніше ВПС США планували придбати до 200 літаків Eagle II, але потім скоротили це число. Попередня оцінка вартості багатоцільового F-15EX становила 80 мільйонів доларів — що вже не було вигідною пропозицією, оскільки це можна порівняти з F-35... Витрати на виробництво літака і необхідні інструменти для його складання зросли через інфляцію і проблеми з ланцюжками поставок. Компанія Boeing переглянула свої оцінки".

Винищувач F-15E Фото: airliners

Погляд у майбутнє...

Автори також зазначають, що представники Boeing пообіцяли знизити витрати і припустили, що згадані вище поточні та перспективні угоди з продажу іншим державам допоможуть тримати під контролем вартість літака.

Також варто враховувати погану репутацію Boeing у сфері безпеки, що потребує окремого обговорення. Однак, з огляду на те, що ізраїльські ВПС змогли уникнути проблем з F-35, які постійно переслідують американські Lightning II, можна очікувати, що такі самі чудеса ізраїльської інженерії можна буде застосувати і до F-15EX. І незважаючи на всі обговорення проблем із надійністю продукції Boeing, я ще не чув скарг на Eagle II (або будь-яку іншу версію літака Eagle).

Про автора

Крістіан Д. Орр — колишній офіцер ВПС, співробітник федеральних правоохоронних органів і приватний військовий підрядник (працював в Іраку, Об'єднаних Арабських Еміратах, Косові, Японії, Німеччині та Пентагоні). Кріс здобув ступінь бакалавра в галузі міжнародних відносин в Університеті Південної Каліфорнії (USC) і ступінь магістра в галузі розвідки (з ухилом у вивчення тероризму) в Американському військовому університеті (AMU). Він також публікувався в журналах The Daily Torch і The Journal of Intelligence and Cyber Security.