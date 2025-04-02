У літаку над океаном жінка кинулась відкривати аварійний вихід: що сталось далі (відео)

Літак із понад 200 пасажирами, що прямував з Балі до Мельбурна, вимушено розвернувся після спроби пасажирки відкрити аварійний вихід посеред Індійського океану. Фігурантку скандалу затримали представники поліції.

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Про цей інцидент повідомила авіакомпанія Jetstar у своїй заяві у вівторок, 2 квітня.

Повідомляється, що одна з пасажирок поводилась неналежним чином, ображаючи членів екіпажу. "Минулої ночі наш літак повернувся до аеропорту Денпасара, що на Балі, через проблемну пасажирку, яка намагалася відкрити одні з дверей літака та була грубою до нашого екіпажу", — повідомила авіакомпанія про конфлікт, що стався в понеділок ввечері, 31 березня.

Порушницю затримала поліція

Порушницю зняли з літака представники правоохоронних органів Балі. Згідно з відео, що поширюється в соціальних мережах, туристка в задній частині літака встигла підняти ручку дверей до того, як пролунав попереджувальний сигнал, про що капітан повідомив через гучномовці.

Дані з сайту відстеження польотів Flightradar24 засвідчують, що борт розвернувся над Індійським океаном приблизно через годину після початку польоту.

Пілот повідомив про надзвичайну події через гучномовець Фото: Jetstar

Jetstar не повідомила точну кількість пасажирів та членів екіпажу на цьому рейсі.

"Безпека і добробут наших клієнтів та екіпажу є нашим пріоритетом, і ми дякуємо за те, як вони відреагували на ситуацію. Такого роду неприйнятна поведінка не допустима на наших рейсах", — зазначили представники авіакомпанії у своїй заяві.

Нагадаємо, авіакомпанія Eastar Jet проводить внутрішнє розслідування щодо стюардеси, яка порушила суворі правила безпеки, сфотографувавшись на крилі літака. Інцидент стався в міжнародному аеропорту Чонджу (Південна Корея), коли рейс 703 затримався на годину через сильний снігопад.

Раніше ми також розповідали про пасажирку, яка відмовилася поступитися своїм місцем на переповненому рейсі, ставши зіркою соціальних мереж. Авіакомпанія пропонувала їй безплатне проживання в готелі поблизу та квиток на інший рейс наступного ранку.