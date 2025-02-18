Стюардеса відкрила аварійний вихід й вийшла на крило літака: нащо вона це зробила (фото)

На опублікованих кадрах можна побачити, як бортпровідниці Eastar Jet, одягнені в офіційну форму, виходять на ліве крило Boeing 737, щоб зробити ефектні кадри.

Related video

Авіакомпанія Eastar Jet проводить внутрішнє розслідування щодо однієї зі своїх стюардес після того, як вона сфотографувалась на крилі літака, порушуючи суворі правила безпеки. Імпровізована фотосесія відбулась, коли пасажирський рейс 703 затримався на годину в міжнародному аеропорту Чонджу (Південна Корея) через сильний снігопад. Про це пише видання Daily Star.

На опублікованих кадрах можна побачити, як три бортпровідниці Eastar Jet, одягнені в офіційну форму, виходять на ліве крило Boeing 737, щоб зробити ефектні кадри.

Видання повідомляє, що аеропорт є військовим об’єктом, де фотографувати або знімати відео суворо заборонено. Покарання за порушення правил може сягати трьох років ув'язнення або штрафу в розмірі 16 493 фунтів стерлінгів (близько 865 тис. грн).

Бортпровідники фотографуються на крилі Фото: Facebook

Сеульська авіакомпанія Eastar Jet спростувала поширену інформацію про те, що співробітниці відкрили аварійний вихід виключно заради можливості сфотографуватися, заявивши, що це навчання на випадок надзвичайної ситуації.

"Авіакомпанія скористалася затримкою через сильний снігопад і провела тренування з використанням аварійного виходу, яке зазвичай важко організувати", — запевнив представник авіакомпанії.

Разом з тим, в Eastar Jet визнали, що дії стюардес були неналежними, і пообіцяли провести внутрішнє розслідування.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про пасажирку, яка відмовилася від пропозиції поступитися своїм місцем у літаку на переповненому рейсі й стала зіркою соціальних мереж. Авіакомпанія пропонувала їй безплатне проживання у готелі, що розташований поруч, й квиток на інший рейс — наступного ранку.

А от стюардесі авіакомпанії Cathy Pacific під час 16-годинного перельоту з Гонконгу до Нью-Йорка довелося тримати двері туалету, які зламалися через кілька хвилин після початку подорожі. За словами експертів, не існує протоколу дій у випадку падіння дверних кріплень після зльоту, але в пріоритеті — безпека пасажирів, тож екіпаж зробив усе правильно.