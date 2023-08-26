Бортпровідники станцювали на крилі літака і опинилися в центрі скандалу (відео)

Танці на крилі Boeing 777, що належить швейцарській авіакомпанії, були зафіксовані в аеропорту Аргентини.

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Екіпажу авіакомпанії Swiss International Air Lines загрожує розслідування з боку розлючених начальників після того, як їх зняли, коли вони танцювали на крилі літака Boeing 777. Про це пише Daily Mail.

Інцидент стався в Аргентині. Бортпровідників зняв на відео приголомшений пасажир, який спостерігав за перформансом із терміналу.

Видно, як стюардеса танцює і жестикулює для фотосесії, покинувши літак через запасний вихід на крилі.

Бортпровідники вийшли на крило літака в аеропорту

А потім до неї приєднався ще один член екіпажу, який позував для спільної фотографії. Ще один чоловік, імовірно пілот, після також вийшов на крило.

У компанії Swiss Air Lines, якій належить літак, уже заявили, що розслідують так званий потенційно "небезпечний для життя" інцидент, що трапився в Буенос-Айресі, Аргентина, перед тим, як літак мав повернутися до Цюриха через Сан-Паулу, Бразилія.

Крило лайнера Boeing 777 розташоване приблизно за п'ять метрів над землею і може вкритися кригою навіть після приземлення в спекотному кліматі через негативні температури на великих висотах.

Міхаель Пельцер, представник швейцарського авіаперевізника, заявив: "Безпека є нашим головним пріоритетом — це стосується не тільки наших пасажирів, а й наших співробітників. Те, що на відео виглядає кумедно, насправді є небезпечним для життя. Крила Boeing 777 знаходяться на висоті близько п'яти метрів. Падіння з такої висоти може закінчитися сумно".

Він також зазначив, що поведінка співробітників на відео не відповідає їхнім правилам безпеки і "не відображає високий професіоналізм наших співробітників".

Пельцер уточнив, що в правилах чітко прописані правила поведінки членів екіпажу на борту літака. І їм не дозволяється наступати на крила, за винятком екстрених випадків. Це дозволено тільки технічному персоналу, який при цьому дотримується запропонованих заходів безпеки і використовує страховку.

Мартін Кнухель, віце-президент і керівник бортпровідників Swiss International Air Lines, розкритикував поведінку своїх співробітників у відеоролику, але заявив, що компанія скоріше за все обмежиться доганою і розглядом справи на внутрішньому рівні. Але чи будуть звільнені співробітники — він поки повідомити не може.

Нагадаємо, раніше відомого тревел-блогера Лейс Ларайю оштрафували на 1 878 австралійських доларів (44 821 гривня) після того, як вона забула задекларувати подаровану їй квітку від авіакомпанії Qatar Airways. Лейс випадково вказала, що у неї немає з собою рослин, забувши про подаровану троянду.