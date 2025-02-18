Стюардесса открыла аварийный выход и вышла на крыло самолета: зачем она это сделала (фото)

На опубликованных кадрах можно увидеть, как бортпроводницы Eastar Jet, одетые в официальную форму, выходят на левое крыло Boeing 737, чтобы сделать эффектные кадры.

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Авиакомпания Eastar Jet проводит внутреннее расследование в отношении одной из своих стюардесс после того, как она сфотографировалась на крыле самолета, нарушая строгие правила безопасности. Импровизированная фотосессия состоялась, когда пассажирский рейс 703 задержался на час в международном аэропорту Чонджу (Южная Корея) из-за сильного снегопада. Об этом пишет издание Daily Star.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как три бортпроводницы Eastar Jet, одетые в официальную форму, выходят на левое крыло Boeing 737, чтобы сделать эффектные кадры.

Издание сообщает, что аэропорт является военным объектом, где фотографировать или снимать видео строго запрещено. Наказание за нарушение правил может достигать трех лет заключения или штрафа в размере 16 493 фунтов стерлингов (около 865 тыс. грн).

Бортпроводники фотографируются на крыле Фото: Facebook

Сеульская авиакомпания Eastar Jet опровергла распространенную информацию о том, что сотрудницы открыли аварийный выход исключительно ради возможности сфотографироваться, заявив, что это учения на случай чрезвычайной ситуации.

"Авиакомпания воспользовалась задержкой из-за сильного снегопада и провела тренировку с использованием аварийного выхода, которое обычно трудно организовать", — заверил представитель авиакомпании.

Вместе с тем, в Eastar Jet признали, что действия стюардесс были ненадлежащими, и пообещали провести внутреннее расследование.

Напомним, ранее Фокус писал о пассажирке, которая отказалась от предложения уступить свое место в самолете на переполненном рейсе и стала звездой социальных сетей. Авиакомпания предлагала ей бесплатное проживание в расположенном рядом отеле и билет на другой рейс — на следующее утро.

А вот стюардессе авиакомпании Cathy Pacific во время 16-часового перелета из Гонконга в Нью-Йорк пришлось держать дверь туалета, которая сломалась через несколько минут после начала путешествия. По словам экспертов, не существует протокола действий в случае падения дверных креплений после взлета, но в приоритете — безопасность пассажиров, поэтому экипаж сделал все правильно.