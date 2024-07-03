Пасажирка відмовилась від пропозиції поступитися своїм місцем за $1500 (відео)

Авіакомпанія пропонувала також безплатне проживання у готелі, що розташований поруч, й квиток на інший рейс – наступного ранку.

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Пасажирка, яка відмовилася від пропозиції поступитися своїм місцем у літаку на переповненому рейсі, стала зіркою соціальних мереж. Про цей досвід вона розповіла на сторінці у TikTok.

"Моя щорічна відпустка могла закінчитися сьогодні, але я відмовилась поступитися місцем за 1500 доларів", — йдеться в описі до кліпу.

На опублікованому відео жінка сидить на своєму місці в літаку, а на фоні лунає оголошення стюардеси.

"Хто погодиться? $1500", — запитує стюардеса, і вже через кілька секунд хтось, ймовірно, таки прийняв пропозицію, оскільки вона повідомила пасажирам: "Гаразд, прийнято".

Повідомляється, що пасажирові, який поступився своїм місцем гроші виплатили готівкою. Крім того, авіакомпанія запропонувала йому безплатне проживання у готелі, що розташований поруч, а також квиток на інший рейс — наступного ранку.

Туристка так і не поступилася своїм місцем Фото: TikTok

Користувачі мережі у коментарях почали співчувати пасажиру, якому довелось вийти з літака, щоб отримати винагороду, але зазначили, що вчинили б так само, якби їм це запропонували.

"Я б уже був у готелі, заселяючись у свій номер";

"Стояв би біля трапа ще до того, як стюардеса закінчила говорити";

"Не уявляю, яким має бути той день відпустки, щоб компенсувати втрачені гроші";

"Крихітко, я б за ці гроші собі таку відпустку влаштувала вдома".

Відео туристки зібрало понад 712 тисяч переглядів, 50 тисяч вподобайок, а також безліч коментарів, репостів та інших реакцій.

За даними Міністерства транспорту США, авіакомпанії іноді можуть відмовляти пасажирам у посадці. Це трапляється у тих випадках, коли на рейс продано більше квитків, аніж передбачено вільних місць. Таким чином перевізники намагаються компенсувати "неявки".

Експерти зазначаються, що подібна практика абсолютно законна й не вважається порушенням правил перевезення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 23-річний танцюрист Ділан Спрінгер з Лідса (Велика Британія) не захотів платити за додатковий багаж в літаку й вирішив обманути авіакомпанію. Хлопець не приховує, що дуже боявся попастись "на гарячому", але йому пощастило пройти контроль не поміченим.

А от 47-річний Ендрю Гор планував відсвяткувати день народження разом зі своєю дружиною Вікторією на Коста-Браві (Іспанія), але з самого початку щось пішло не так. У той час як решта туристів приземлилася у Барселоні, пара несподівано опинилась у литовському Каунасі — за 2400 км від місця призначення.