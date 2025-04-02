В самолете над океаном женщина бросилась открывать аварийный выход: что произошло дальше (видео)

Самолет с более 200 пассажирами, следовавший из Бали в Мельбурн, вынужденно развернулся после попытки пассажирки открыть аварийный выход посреди Индийского океана. Фигурантку скандала задержали представители полиции.

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Об этом инциденте сообщила авиакомпания Jetstar в своем заявлении во вторник, 2 апреля.

Сообщается, что одна из пассажирок вела себя неподобающим образом, оскорбляя членов экипажа. "Прошлой ночью наш самолет вернулся в аэропорт Денпасара, что на Бали, из-за проблемной пассажирки, которая пыталась открыть одну из дверей самолета и была грубой к нашему экипажу", — сообщила авиакомпания о конфликте, произошедшем в понедельник вечером, 31 марта.

Нарушительницу задержала полиция

Нарушительницу сняли с самолета представители правоохранительных органов Бали. Согласно видео, распространяющемуся в социальных сетях, туристка в задней части самолета успела поднять ручку двери до того, как прозвучал предупредительный сигнал, о чем капитан сообщил через громкоговорители.

Данные с сайта отслеживания полетов Flightradar24 показывают, что борт развернулся над Индийским океаном примерно через час после начала полета.

Пилот сообщил о чрезвычайном происшествии через громкоговоритель Фото: Jetstar

Jetstar не сообщила точное количество пассажиров и членов экипажа на этом рейсе.

"Безопасность и благополучие наших клиентов и экипажа является нашим приоритетом, и мы благодарим за то, как они отреагировали на ситуацию. Такого рода неприемлемое поведение не допустимо на наших рейсах", — отметили представители авиакомпании в своем заявлении.

Напомним, авиакомпания Eastar Jet проводит внутреннее расследование в отношении стюардессы, которая нарушила строгие правила безопасности, сфотографировавшись на крыле самолета. Инцидент произошел в международном аэропорту Чонджу (Южная Корея), когда рейс 703 задержался на час из-за сильного снегопада.

Ранее мы также рассказывали о пассажирке, которая отказалась уступить свое место на переполненном рейсе, став звездой социальных сетей. Авиакомпания предлагала ей бесплатное проживание в отеле поблизости и билет на другой рейс на следующее утро.