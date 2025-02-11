Пасажир побився зі стюардесою й стрибнув з літака, відкривши аварійний вихід (відео)

Бортпровідниця спробувала завадити пасажирові, але, як стверджується, зазнала нападу. Після цього розлючений чоловік таки відчинив двері й зістрибнув.

Related video

Рейс авіакомпанії Iberia готувався вилетіти з паризького аеропорту Орлі до аеропорту Барахас у столиці Іспанії — Мадриді, коли на борту стався конфлікт. Пасажир напав на стюардесу, відчинив аварійний вихід, а потім стрибнув на злітну смугу. Про це пише видання PYOK.

За попередньою версією, один з присутніх у салоні чоловіків піднявся зі свого місця і попрямував до передньої частини літака, щоб відчинити аварійний вихід. Бортпровідниця стала йому на заваді, але, як стверджується, зазнала нападу. Після цього розлючений пасажир таки відчинив двері й зістрибнув на злітно-посадкову смугу. У цей час працювали двигуни Airbus A320.

Служби екстреного реагування відразу затримали порушника порядку. Попри серйозність ситуації, після затримки в чотири з половиною години рейс все ж таки вилетів до Мадрида.

Наразі незрозуміло, що змусило пасажира вистрибнути з літака і який стан його здоров'я. Також немає інформації про те, чи планує Iberia висунути проти нього звинувачення у нападі на бортпровідницю та затриманні рейсу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пілот-віртуоз здійснив "хрестоматійну" аварійну посадку на одному колесі. На драматичних кадрах можна побачити, як літак Cessna 402C авіакомпанії Cape Air, що здійснював рейс до штату Мен (США), після виявлення проблеми з шасі повертається до аеропорту Логан (штат Мен, США).

Крім того, курйозний випадок стався на рейсі авіакомпанії United Airlines. У літаку Boeing 777-300ER, що прямував з Франкфурта (Німеччина) до Сан-Франциско (США), вийшов з ладу туалет, через що довелося здійснювати аварійну посадку.