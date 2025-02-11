Пассажир подрался со стюардессой и прыгнул из самолета, открыв аварийный выход (видео)

Бортпроводница пыталась помешать пассажиру, но, как утверждается, подверглась нападению. После этого разъяренный мужчина таки открыл дверь и прыгнул.

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Рейс авиакомпании Iberia готовился вылететь из парижского аэропорта Орли в аэропорт Барахас в столице Испании — Мадриде, когда на борту произошел конфликт. Пассажир напал на стюардессу, открыл аварийный выход, а затем прыгнул на взлетную полосу. Об этом пишет издание PYOK.

По предварительной версии, один из присутствующих в салоне мужчин поднялся со своего места и направился к передней части самолета, чтобы открыть аварийный выход. Бортпроводница помешала ему, но, как утверждается, подверглась нападению. После этого разъяренный пассажир таки открыл дверь и прыгнул на взлетно-посадочную полосу. В это время работали двигатели Airbus A320.

Службы экстренного реагирования сразу задержали нарушителя порядка. Несмотря на серьезность ситуации, после задержки в четыре с половиной часа рейс все же вылетел в Мадрид.

Пока непонятно, что заставило пассажира выпрыгнуть из самолета и каково состояние его здоровья. Также нет информации о том, планирует ли Iberia выдвинуть против него обвинения в нападении на бортпроводницу и задержании рейса.

Напомним, ранее Фокус писал, что пилот-виртуоз совершил "хрестоматийную" аварийную посадку на одном колесе. На драматических кадрах можно увидеть, как самолет Cessna 402C авиакомпании Cape Air, совершавший рейс в штат Мэн (США), после обнаружения проблемы с шасси возвращается в аэропорт Логан (штат Мэн, США).

Кроме того, курьезный случай произошел на рейсе авиакомпании United Airlines. В самолете Boeing 777-300ER, следовавшем из Франкфурта (Германия) в Сан-Франциско (США), вышел из строя туалет, из-за чего пришлось совершать аварийную посадку.