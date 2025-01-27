Стюардессы заклеили рот 69-летней пассажирке: что она им сказала (фото)
Члены экипажа пытались успокоить женщину, но она не реагировала на их замечания. Когда одна из бортпроводниц села к пенсионерке, та обозвала ее.
Бортпроводницам авиакомпании Fiji Airways пришлось заклеить рот пассажирке в состоянии алкогольного опьянения после того, как она во время полета высказала вульгарные и расистские фразы. Об этом пишет издание Daily Star.
Стюардессы всеми силами сдерживали пьяную пассажирку, 69-летнюю Стефани Бэнкс из Австрии, после того, как она устроила скандал, выкрикивая оскорбления и обвинения.
Члены экипажа пытались успокоить женщину, но она не реагировала на их слова. Когда одна из бортпроводниц подсела к пенсионерке, та обозвала ее, а также использовала расистскую брань. Услышав это, коллеги сотрудницы авиакомпании не выдержали и заклеили рот Стефани скотчем.
По словам свидетеля, который находился на борту самолета, женщина летела со своим мужем, однако они не сидели вместе. Инцидент произошел на рейсе FJ871, вылетевшем из Сан-Франциско в Нади, город на Фиджи, 19 января.
Сообщается, что Бэнкс оштрафовали на 220 долларов за нарушение правил общественного порядка.
Напомним, ранее на сайте Фокус вышло интервью со стюардессой Татьяной Иванихиной. Среди прочего она рассказала о зарплате до 3000 евро, требованиях к внешности, сексе пассажиров на борту и выборе наиболее безопасных мест. Сейчас бортпроводница из Львова сотрудничает с иностранными перевозчиками, но надеется вскоре снова увидеть пассажирские самолеты в небе над Украиной.
Также мы писали, что бортпроводники обучены определять психотипы людей, которые смогут помочь им во время чрезвычайных ситуаций, кто сохранит спокойствие или поможет остановить пассажиров в состоянии паники.