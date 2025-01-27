Стюардессы заклеили рот 69-летней пассажирке: что она им сказала (фото)

Члены экипажа пытались успокоить женщину, но она не реагировала на их замечания. Когда одна из бортпроводниц села к пенсионерке, та обозвала ее.

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Бортпроводницам авиакомпании Fiji Airways пришлось заклеить рот пассажирке в состоянии алкогольного опьянения после того, как она во время полета высказала вульгарные и расистские фразы. Об этом пишет издание Daily Star.

Стюардессы всеми силами сдерживали пьяную пассажирку, 69-летнюю Стефани Бэнкс из Австрии, после того, как она устроила скандал, выкрикивая оскорбления и обвинения.

Стюардессы всеми силами сдерживали пьяную пассажирку Фото: Facebook

Члены экипажа пытались успокоить женщину, но она не реагировала на их слова. Когда одна из бортпроводниц подсела к пенсионерке, та обозвала ее, а также использовала расистскую брань. Услышав это, коллеги сотрудницы авиакомпании не выдержали и заклеили рот Стефани скотчем.

По словам свидетеля, который находился на борту самолета, женщина летела со своим мужем, однако они не сидели вместе. Инцидент произошел на рейсе FJ871, вылетевшем из Сан-Франциско в Нади, город на Фиджи, 19 января.

Сообщается, что Бэнкс оштрафовали на 220 долларов за нарушение правил общественного порядка.

Женщине пришлось заклеить рот скотчем Фото: Facebook

Напомним, ранее на сайте Фокус вышло интервью со стюардессой Татьяной Иванихиной. Среди прочего она рассказала о зарплате до 3000 евро, требованиях к внешности, сексе пассажиров на борту и выборе наиболее безопасных мест. Сейчас бортпроводница из Львова сотрудничает с иностранными перевозчиками, но надеется вскоре снова увидеть пассажирские самолеты в небе над Украиной.

Также мы писали, что бортпроводники обучены определять психотипы людей, которые смогут помочь им во время чрезвычайных ситуаций, кто сохранит спокойствие или поможет остановить пассажиров в состоянии паники.