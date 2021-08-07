В США пьяного авиапассажира привязали к креслу и смеялись над мольбами о помощи (видео)

Во время полета 22-летний парень выпил лишнего и начал приставать к стюардессам. В результате конфликта пассажир был арестован, а экипаж — отстранен на время разбирательства.

Пассажира американской авиакомпании Frontier Airlines полиция задержала после посадки самолета в аэропорту Майами. Во время полета экипаж был вынужден привязать его клейкой лентой к креслу и заклеить ему рот.

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Власти арестовали 22-летнего Максвелла Берри и предъявили ему обвинение по трем пунктам в нанесении побоев.

[ + – ] Максвелл Берри

По данным полиции, на борту самолета, летевшего из Филадельфии в Майами, он выпил две порции напитка и заказал третью. При этом он толкнул пустой чашкой в спину бортпроводницы, которая сказала ему не прикасаться к ней, сообщило CBS News.

Позже он пролил напиток себе на рубашку и пошел туалет, откуда вышел уже голым по пояс. Стюардесса помогла ему достать из ручной клади другую рубашку.

Походив по самолету около 15 минут, он захотел "подружиться" с другой бортпроводницей и даже схватил ее за грудь, согласно отчету полиции. Затем он обнял обеих бортпроводниц и, как утверждается, потрогал их груди.

Для наблюдения за Берри был вызван бортпроводник-мужчина, который вскоре с помощью других членов экипажа, ленты-скотча и ремня безопасности лишил дебошира возможности двигаться и разговаривать. Впрочем, от повязки на рту Берри смог быстро избавиться.

Все происходящее снимали несколько человек. На одном из видео слышно, как Берри заявил, что его родители "стоят больше, факинг, 2 миллионов долбанных долларов", и что его дедушка – поверенный.

В первом сообщении после инцидента авиакомпания сообщила, что бортпроводники будут "освобождены от полетов до завершения расследования". Эти слова вызвали острую реакцию президента профсоюза Ассоциации бортпроводников Сары Нельсон, которая назвала заявление Frontier "коленным рефлексом" на короткое видео инцидента.

"Если это немедленно не исправить, то бортпроводники могут чувствовать себя небезопасно, выходя на работу, – сказала Нельсон. – У руководства есть юридическая обязанность поддерживать безопасную рабочую среду для сотрудников".

"Пьяный и буйный пассажир словесно, физически и сексуально оскорбил нескольких членов экипажа. Когда он отказался подчиниться после нескольких попыток деэскалации, экипаж был вынужден усмирить его с помощью инструментов, доступных им на борту", – пояснила Нельсон.

Вскоре Frontier сообщила, что члены экипажа находятся в оплачиваемом отпуске, что "соответствует событию подобного рода".

"Мы поддерживаем этих членов команды и работаем с правоохранительными органами, чтобы обеспечить судебное преследование пассажира", – сказали в авиакомпании.

Издание NPR добавило, что успокаивали дебошира на борту под смех и аплодисменты других пассажиров.

Видео, размещенное репортером ABC Сэмом Суини в Twitter, уже просмотрено 13 млн раз. Его ретвитнули 50 тыс. раз, в том числе сам Берри, который утверждает, что с ним "обращались, как со скотом".

"Многие люди смеялись и высмеивали меня, когда со мной плохо обращались сотрудники ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ авиакомпании", – написал Берри.

В комментариях под твитом люди написали:

"Персонал обучен следовать протоколу независимо от ситуации, по тем же стандартам, что и полицейские… А если бы этот человек пострадал от какого-то заболевания во время заклеивания рта и умер…"

"Почему отстранили экипаж? Они обязаны защищать себя и других пассажиров"

"Почему вообще отстранили экипаж? Их главная задача – безопасность пассажиров, чего они и добились, удерживая этого неконтролируемого сексуального преступника. От других бортпроводников я знаю, что клейкая лента считается приемлемым способом подавить агрессивных пассажиров"

"Да ладно, это явно неправильно. У них должен был быть лучший способ справиться с этим. Они не могут просто обмотать кого-то лентой. Это ставит под угрозу его жизнь в случае экстренной эвакуации".

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о 3271 случае недисциплинированного поведения пассажиров в первой половине 2021 года. Это количество включает 2475 случаев, когда пассажиры отказывались использовать маски.

FAA наложило штрафов на 682 000 долларов на недисциплинированных пассажиров за тот же шестимесячный период, размер штрафов составляет от 7 500 до 21 500 долларов.

Напомним, в России пассажир самолета открыл аварийный люк из-за задержки рейса. На борту, по информации журналистов, отказала система кондиционирования, а из-за сильной жары некоторые пассажиры теряли сознание.