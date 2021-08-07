У США п'яного авіапасажира прив'язали до крісла і сміялися над благаннями про допомогу (відео)

Під час польоту 22-річний хлопець чіплявся до стюардес і хвалився батьками-мільйонерами. Після конфлікту пасажир був заарештований, а екіпаж — відсторонений на час розгляду.

Пасажира американської авіакомпанії Frontier Airlines поліція затримала після посадки літака в аеропорту Майамі. Під час польоту екіпаж був змушений прив'язати його клейкою стрічкою до крісла і заклеїти йому рот.

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Влада заарештувала 22-річного Максвелла Беррі і пред'явила йому звинувачення за трьома пунктами в нанесенні побоїв.

[ + – ] Максвелл Беррі

За даними поліції, на борту літака, що летів з Філадельфії до Майамі, він випив дві порції напою і замовив третю. При цьому він штовхнув порожньою чашкою в спину бортпровідниці, яка сказала йому не торкатися до неї, повідомило CBS News.

Пізніше він пролив напій собі на сорочку і пішов до туалету, звідки вийшов вже голим по пояс. Стюардеса допомогла йому вийняти з ручної поклажі іншу сорочку.

Походивши по літаку близько 15 хвилин, він захотів "подружитися" з іншого бортпровідницею і навіть схопив її за груди, згідно зі звітом поліції. Потім він обійняв обох бортпровідниць і, як стверджується, помацав їхніх грудей.

Для спостереження за Беррі був викликаний бортпровідник-чоловік, який незабаром за допомогою інших членів екіпажу, стрічки-скотча і ременя безпеки позбавив дебошира можливості рухатися і розмовляти. Втім, від пов'язки на роті Беррі зміг швидко позбутися.

Все, що відбувається знімали кілька людей. На одному з відео чутно, як Беррі заявив, що його батьки "коштують більше, факінг, 2 мільйонів довбаних доларів", і що його дідусь — повірений.

У першому повідомленні після інциденту авіакомпанія повідомила, що бортпровідники будуть "звільнені від польотів до завершення розслідування". Ці слова викликали гостру реакцію президента профспілки Асоціації бортпровідників Сари Нельсон, яка назвала заяву Frontier "колінним рефлексом" на коротке відео інциденту.

"Якщо це негайно не виправити, то бортпровідники можуть відчувати себе небезпечно, виходячи на роботу, — сказала Нельсон. — У керівництва є юридичний обов'язок підтримувати безпечну робоче середовище для співробітників".

"П'яний і буйний пасажир словесно, фізично і сексуально образив кількох членів екіпажу. Коли він відмовився підкоритися після кількох спроб деескалації, екіпаж був змушений втихомирити його за допомогою інструментів, доступних їм на борту", — пояснила Нельсон.

Незабаром Frontier повідомила, що члени екіпажу знаходяться в оплачуваній відпустці, що "відповідає події подібного роду".

"Ми підтримуємо цих членів команди і працюємо з правоохоронними органами, щоб забезпечити судове переслідування пасажира", — сказали в авіакомпанії.

Видання NPR додало, що заспокоювали дебошира на борту під сміх і оплески інших пасажирів.

Відео, розміщене репортером ABC Семом Суїні в Twitter, вже переглянуто 13 млн раз. Його ретвітнулі 50 тис. раз, в тому числі сам Беррі, який стверджує, що з ним "поводилися, як з худобою".

"Багато людей сміялися і висміювали мене, коли зі мною погано зверталися співробітники ПРОФЕСІЙНОЇ авіакомпанії", — написав Беррі.

У коментарях під твітом люди написали:

"Персонал навчений дотримуватися протоколу незалежно від ситуації, за тими ж стандартами, що й поліцейські ... А якби ця людина постраждала від якогось захворювання під час заклеювання рота і померла..."

"Чому відсторонили екіпаж? Вони зобов'язані захищати себе та інших пасажирів"

"Чому взагалі відсторонили екіпаж? Їхне головне завдання — безпека пасажирів, чого вони і добилися, утримуючи цього неконтрольованого сексуального злочинця. Від інших бортпровідників я знаю, що клейка стрічка вважається прийнятним способом придушити агресивних пасажирів"

"А так, це явно неправильно. У них повинен був бути кращий спосіб впоратися з цим. Вони не можуть просто обмотати когось стрічкою. Це ставить під загрозу його життя в разі екстреної евакуації".

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) повідомило про 3271 випадок недисциплінованої поведінки пасажирів в першій половині 2021 року. Ця кількість включає 2475 випадків, коли пасажири відмовлялися використовувати маски.

FAA наклало штрафів на 682 000 доларів на недисциплінованих пасажирів за той же шестимісячний період, розмір штрафів становить від 7 500 до 21 500 доларів.

Нагадаємо, в Росії пасажир літака відкрив аварійний люк через затримку рейсу. На борту, за інформацією журналістів, відмовила система кондиціонування, а через сильну спеку деякі пасажири непритомніли.