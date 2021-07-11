"Не витримав спеки": в Росії пасажир літака відкрив аварійний люк через затримку рейсу (відео)

На борту, за інформацією журналістів, відмовила система кондиціонування, а через сильну спеку деякі пасажири непритомніли.

"Під час підготовки рейсу Москва — Анталья до вильоту при нез'ясованих обставинах стався випуск аварійного трапа на других лівих дверях. Пасажири були висаджені з літака ", — повідомляє РБК з посиланням на прес-службу авіакомпанії" Росія ".

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Співробітники авіакомпанії ухвалили рішення про заміну повітряного судна. "Затримка вильоту склала чотири години. В авіакомпанії створена комісія з розслідування інциденту", — повідомив перевізник.

За інформацією Telegram-каналу Mash, надувний трап був випущений після того, як один з пасажирів відкрив люк аварійного виходу. На борту відмовила система кондиціонування, а виліт рейсу сильно затримали. Дві години пасажири просиділи в закритому просторі. За словами очевидців, деякі непритомніли, повідомляє видання.

Один з пасажирів літака розповів телеканалу "360", що перед вильотом у повітряного судна стався збій електрообладнання. "У Шереметьєво були проблеми. Відповідно, не працював кондиціонер. І один з пасажирів взяв і смикнув аварійний вихід, він відкрився. Відкрився трап", — сказав він.

Як пише Telegram-канал Life SHOT, хто саме з пасажирів відкрив аварійний люк літака, встановити не вдалося — на борту немає автономних камер спостереження, а інші пасажири або не бачили, або вирішили не здавати створив аварійну ситуацію.

За інформацією Life SHOT причиною затримки рейсу та непрацюючих кондиціонерів стала несправність допоміжної силової установки, без якої літак не міг самостійно запустити двигуни. Необхідно було підключитися до спеціальних аеродромних машин, а коли йшло це перемикання, в літаку відключили електроенергію.

На час на борту літака повністю згасло світло. Цим і скористався один з пасажирів, якому, мабуть, більше за всіх стало жарко.

Проте всі пасажири вилетіли в пункт призначення з затримкою в чотири години.

За інформацією Life SHOT пасажирка рейсу все-таки "здала" чоловіка, який відкрив аварійний люк.

В авіакомпанії "Росія" ще з'ясовують особу пасажира, але вже збираються стягнути з нього понесені збитки.

"Сума втрат авіакомпанії складається з затримки рейсу, заміни повітряного судна на резервне і заміни аварійного трапа на другий лівих дверей", — цитує прес-службу авіакомпанії Telegram-канал Life SHOT.