"Не выдержал жары": в России пассажир самолета открыл аварийный люк из-за задержки рейса (видео)

На борту, по информации журналистов, отказала система кондиционирования, а из-за сильной жары некоторые пассажиры теряли сознание.

“Во время подготовки рейса Москва — Анталья к вылету при невыясненных обстоятельствах произошел выпуск аварийного трапа на второй левой двери. Пассажиры были высажены из самолета", — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Россия".

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Сотрудники авиакомпании приняли решение о замене воздушного судна. "Задержка вылета составила четыре часа. В авиакомпании создана комиссия по расследованию инцидента", — сообщил перевозчик.

По информации Telegram-канала Mash, надувной трап был выпущен после того, как один из пассажиров открыл люк аварийного выхода. На борту отказала система кондиционирования, а вылет рейса сильно задержали. Два часа пассажиры просидели в закрытом пространстве. По словам очевидцев, некоторые теряли сознание, сообщает издание.

Один из пассажиров самолета рассказал телеканалу "360", что перед вылетом у воздушного судна произошел сбой электрооборудования. "В Шереметьево были проблемы. Соответственно, не работал кондиционер. И один из пассажиров взял и дернул аварийный выход, он открылся. Открылся трап", — сказал он.

Как пишет Telegram-канал Life SHOT, кто именно из пассажиров открыл аварийный люк самолёта, установить не удалось — на борту нет автономных камер наблюдения, а другие пассажиры или не видели, или решили не сдавать создавшего аварийную ситуацию.

По информации Life SHOT причиной задержки рейса и неработающих кондиционеров стала неисправность вспомогательной силовой установки, без которой самолёт не мог самостоятельно запустить двигатели. Необходимо было подключиться к специальным аэродромным машинам, а когда шло это переключение, в самолёте отключили электроэнергию.

На время на борту самолета полностью погас свет. Этим и воспользовался один из пассажиров, которому, видимо, больше всех стало жарко.

Тем не менее все пассажиры вылетели в пункт назначения с задержкой в четыре часа.

По информации Life SHOT пассажирка рейса все-таки "сдала" мужчину, открывшего аварийный люк.

В авиакомпании "Россия" ещё выясняют личность пассажира, но уже собираются взыскать с него понесённые убытки.

"Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери", — цитирует пресс-службу авиакомпании Telegram-канал Life SHOT.