Стюардеси заклеїли рот 69-річній пасажирці: що вона їм сказала (фото)

Члени екіпажу намагалися заспокоїти жінку, але вона не реагувала на їхні зауваження. Коли одна з бортпровідниць сіла до пенсіонерки, та обізвала її, використавши расистську лайку.

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Бортпровідницям авіакомпанії Fiji Airways довелось заклеїти рот пасажирці в стані алкогольного сп’яніння після того, як вона під час польоту висловила вульгарні та расистські фрази. Про це пише видання Daily Star.

Стюардеси усіма силами стримували п'яну пасажирку, 69-річну Стефані Бенкс з Австрії, після того, як вона влаштувала скандал, вигукуючи образи та звинувачення.

Стюардеси усіма силами стримували п'яну пасажирку Фото: Facebook

Члени екіпажу намагалися заспокоїти жінку, але вона не реагувала на їхні слова. Коли одна з бортпровідниць підсіла до пенсіонерки, та обізвала її, а також використала расистську лайку. Почувши це, колеги співробітниці авіакомпанії не витримали та заклеїли рот Стефані скотчем.

За словами свідка, який перебував на борту літака, жінка летіла зі своїм чоловіком, проте вони не сиділи разом. Інцидент стався на рейсі FJ871, що вилетів із Сан-Франциско до Наді, міста на Фіджі, 19 січня.

Повідомляється, що Бенкс оштрафували на 220 доларів за порушення правил громадського порядку.

Жінці довелось заклеїти рота скотчем Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше на сайті Фокус вийшло інтерв’ю зі стюардесою Тетяною Іваніхіною. Серед іншого вона розповіла про зарплату до 3000 євро, вимоги до зовнішності, секс пасажирів на борту та вибір найбільш безпечних місць. Зараз бортпровідниця з Львова співпрацює з іноземними перевізниками, але сподівається невдовзі знову побачити пасажирські літаки в небі над Україною.

Також ми писали, що бортпровідники навчені визначати психотипи людей, які зможуть допомогти їм під час надзвичайних ситуацій, хто збереже спокій або допоможе зупинити пасажирів у стані паніки.