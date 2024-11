Теория и практика: почему истребитель F-15EX Eagle II такой дорогой?

В идеале самолет должен был стать экономным временным решением для заполнения нехватки истребителей пятого поколения ВВС США. Однако, как оказалось, его стоимость достигла 80 млн долларов — почти как F-35.

F-15EX Eagle II, модернизированный истребитель 4,5 поколения, поступил на службу ВВС США в июне и уже вызывает интерес международных игроков: например, Израиль уже заключил сделку на 18 миллиардов долларов за 25 самолетов.

Фокус перевел статью бывшего офицера ВВС Кристиана Д. Орра о достоинствах и недостатках многоцелевого истребителя F-15EX.

Хотя F-15EX позиционируют как экономичную альтернативу истребителям пятого поколения, таким как F-35, многие критикуют этот самолет за высокую стоимость — 94 миллиона долларов за штуку из-за инфляции и сокращения объемов заказов. Компания Boeing оптимистично полагает, что зарубежные военные контракты, включая потенциальные сделки с Индонезией и Польшей, помогут держать затраты под контролем.

Несмотря на свою стоимость, Eagle II остается высокоэффективной платформой для современных воздушных операций.

F-15EX Eagle II — это модернизированный истребитель 4,5 поколения

F-15EX Eagle II: дорогой, но передовой истребитель, привлекающий внимание всего мира

Хотя сейчас на слуху боевые истребители пятого поколения и разрабатываемые самолеты шестого поколения, модернизированные версии проверенных в боях истребителей четвертого поколения еще не готовы уйти на покой.

Ярким примером этого является F-15EX Eagle II, новейшая версия двухместного F-15E Strike Eagle. Eagle II официально поступил на вооружение ВВС США в июне, а через два месяца был одобрен для продажи израильским ВВС (IAF) в рамках сделки на 18 миллиардов долларов за 25 самолетов. Индонезия и Польша также проявляют интерес к этим самолетам, а ВВС Тайваня могут приобрести их в ближайшем будущем для защиты от агрессии Китая.

Единственный недостаток F-15EX — это его высокая стоимость.

Истребитель F-15 Фото: Boeing

Менее дорогой в теории…

В идеале Eagle II должен был стать экономным временным решением для заполнения нехватки истребителей пятого поколения в арсенале Вооруженных сил США. Эта нехватка была вызвана двумя причинами: решением бывшего министра обороны США Роберта Гейтса в 2009 году прекратить программу Lockheed Martin F-22 Raptor после производства менее половины первоначально заказанных самолетов, а также продолжающимися проблемами с надежностью и превышением затрат на программу Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Как гордо заявляет Boeing на своей информационной странице, посвященной Eagle II:

"Готовый к бою сразу после сборки, F-15EX является самым доступным, надежным и оперативным способом обновить тактические авиационные флоты… Благодаря низким эксплуатационным затратам по сравнению с другими истребителями, но при этом четырехкратной полезной нагрузке и вдвое большим запасам топлива, дальности и скорости, F-15EX представляет собой современное решение, которое могут использовать мировые ВВС в рамках своего графика".

…но дороже на практике

Но реальность довольно сурова. Как писали мои коллеги Майя Карлин и Питер Сучиу в статье от 20 мая 2024 года для The National Interest под название "Как истребитель F-15EX может быть дороже F-35?":

"В октябре прошлого года Министерство обороны США предупредило, что "цена одного самолета F-15EX может достигать 94 миллионов, и это только в том случае, если ВВС США реализуют свои планы по приобретению 104 самолетов. Если количество самолетов уменьшится, затраты возрастут". Ранее ВВС США планировали приобрести до 200 самолетов Eagle II, но затем сократили это число. Предварительная оценка стоимости многоцелевого F-15EX составляла 80 миллионов долларов — что уже не было выгодным предложением, поскольку это сопоставимо с F-35… Затраты на производство самолета и необходимые инструменты для его сборки выросли из-за инфляции и проблем с цепочками поставок. Компания Boeing пересмотрела свои оценки".

Истребитель F-15E Фото: airliners

Взгляд в будущее…

Авторы также отмечают, что представители Boeing пообещали снизить затраты и предположили, что упомянутые выше текущие и перспективные сделки по продажам другим государствам помогут держать под контролем стоимость самолета.

Также стоит учитывать плохую репутацию Boeing в области безопасности, что требует отдельного обсуждения. Однако, учитывая, что израильские ВВС смогли избежать проблем с F-35, которые постоянно преследуют американские Lightning II, можно ожидать, что такие же чудеса израильской инженерии применимы и к F-15EX. И несмотря на все обсуждения проблем с надежностью продукции Boeing, я еще не слышал жалоб на Eagle II (или любую другую версию самолета Eagle).

Об авторе

Кристиан Д. Орр – бывший офицер ВВС, сотрудник федеральных правоохранительных органов и частный военный подрядчик (работал в Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Косово, Японии, Германии и Пентагоне). Крис получил степень бакалавра в области международных отношений в Университете Южной Калифорнии (USC) и степень магистра в области разведки (с уклоном в изучение терроризма) в Американском военном университете (AMU). Он также публиковался в журналах The Daily Torch и The Journal of Intelligence and Cyber Security.