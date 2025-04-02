Вночі — перехоплювач, вдень — бомбардувальник: льотчик ЗСУ розповів про бойову роботу МіГ-29 (відео)

Український льотчик-винищувач із позивним Denfix, який служить у тактичній авіаційній бригаді ВПС України Повітряного командування "Захід", продовжує виконувати подвійне завдання із захисту повітряного простору країни. Вночі він перехоплює російські дрони-камікадзе, а вдень завдає ударів по позиціях російських військ.

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Прес-служба Повітряних сил ЗСУ 2 квітня опублікувала розповідь українського льотчика про бойові місії МіГ-29 із відбиття російських атак.

"Шахеди вже зайшли в наш повітряний простір і це означало, що цієї ночі можливо буде і мій бойовий виліт. Подумки вже був готовий. Невдовзі отримав наказ на бойову роботу Підняв літак в небо. Далі одержав інформацію про параметри польоту цілі: швидкість, висота, напрямок. Це був ударний дрон. Все ретельно прорахував, зайшов на ціль, зафіксував її в прицілі, зробив пуск ракети. Через декілька секунд побачив вибух у повітрі. Є влучання!" — каже Denfix.

За час служби пілот знищив понад 20 російських крилатих ракет і безпілотників. Тим часом це досить непросте завдання, зізнався військовослужбовець.

Крім виконання завдань ППО, українські льотчики-винищувачі залучають свої МіГ-29 до завдавання точкових ударів по наземних цілях. Іншими словами, в денний час доби ці літаки виконують роль бомбардувальників.

"Це запам’ятовується назавжди, коли ти підходиш до лінії зіткнення дуже близько, щоб скинути високоточні авіабомби на скупчення живої сили і техніки ворога", — продовжив Denfix.

Льотчик підкреслив, що така бойова робота пов'язана з високим ризиком, оскільки російські винищувачі та системи ППО можуть виявити літак і спробувати його атакувати.

Таким чином спочатку розроблений як винищувач завоювання переваги в повітрі, МіГ-29 став багатоцільовою платформою в сучасній війні. В умовах постійних атак дронів і ракет Україна продовжує покладатися як на наземні засоби протиповітряної оборони, так і на бойову авіацію для захисту своїх територій.

Раніше повідомлялося, що українські повітряні сили завдали високоточного удару по підземному бункеру в Херсонській області, який використовували російські військові. Для атаки застосовувалися дві авіабомби з комплектом JDAM-ER, які були скинуті з багатоцільового винищувача МіГ-29.