Авіація ЗСУ знищила підземний командний пункт ЗС РФ під Херсоном (відео)

Українські Збройні сили завдали високоточного удару по підземному бункеру поблизу Олешок, Херсонської області, який використовували російські військові. Для атаки застосовувалися дві авіабомби з комплектом JDAM-ER, які були скинуті з багатоцільового винищувача МіГ-29.

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Відео удару було опубліковано в телеграм-каналі "Соняшник". За даними аналітиків, це вже не перша спроба знищити цей об'єкт — на землі помітні сліди попередніх влучань. Однак цього разу одна з авіабомб пробила бетонне перекриття бункера і вибухнула всередині, а друга завдала руйнувань, підірвавши зовнішню частину укріплення.

Ведучі каналу "Соняшник" зазначили, що такі удари дезорганізують ворожі війська та позбавляють їх ефективного командування.

"Немає керівництва — немає висадки на наші острови", — ідеться в пості.

OSINT-спостерігачі з проєкту WarArchive встановили, що удару було завдано по об'єкту, розташованому на південний схід від села Нечаєве Херсонської області. Аналітики "Мілітарного" стверджують, що йдеться про стару позицію ЗРК С-200 208-ї зенітної ракетної бригади, яка там перебувала. Комплекси С-200 були виведені з експлуатації 2013 року, але інфраструктура, включно з бункером, збереглася і була переобладнана російськими військовими.

Важливо

Україна отримала важкі авіабомби JDAM-ER: подробиці нової розробки США

Зі збільшенням арсеналу керованих авіабомб українська тактична авіація все частіше завдає ударів по укріплених об'єктах противника. Наприклад, 21 березня 2025 року українські Повітряні сили атакували будівлю збагачувальної фабрики "Дзержинська" на території шахти "Центральна" в Торецьку, де перебував особовий склад російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку.

Коротко про боєприпас JDAM-ER

JDAM-ER — це модернізована версія керованого боєприпасу JDAM зі збільшеною дальністю. Авіабомба використовується бойовою авіацією для високоточного ураження цілей з безпечної відстані, знижуючи загрозу для літака-носія.

Боєприпас оснащується так званим хвостовим оперенням, системою наведення з інерціальною навігаційною системою (INS), що працює на базі GPS. Уздовж корпусу розташовані спеціальні планки, що дають можливість бомбі планувати в повітрі. Водночас максимальна дальність становить більш як 70 км, а мінімальна — 24 км.

Раніше повідомлялося, що поява цього озброєння створить проблеми для російських окупантів. На думку західних військових експертів, JDAM-ER дасть ЗС України можливість вражати абсолютно нові набори цілей, які раніше були поза досяжністю