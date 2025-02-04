Україна отримала важкі авіабомби JDAM-ER: подробиці нової розробки США

В основі JDAM-ER — авіабомба Mk-82, нова ж модель, можливо, побудована на основі 1000-фунтової Mk-83. Імовірно, боєприпас отримає індекс GBU-63.

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Сили оборони з 2023 року активно використовують авіабомби JDAM-ER вагою 226 кг, але тепер є підтвердження того, що в арсеналі ЗСУ є ще більш потужне озброєння. Новий варіант вагою 453 кг розроблено спеціально для Повітряних сил України. Про це повідомляє видання The Aviationist.

Два роки тому Україна отримала керовані авіабомби GBU-62 JDAM-ER, що значно посилило можливості українських винищувачів Су-27 і МіГ-29. Днями ж було опубліковано перше відео застосування 1000-фунтових JDAM-ER із Су-27.

В основі JDAM-ER — авіабомба Mk-82, нова ж модель, можливо, побудована на основі 1000-фунтової Mk-83. Імовірно, новий боєприпас отримає індекс GBU-63. Попередні модифікації JDAM-ER: GBU-62 (500 фунтів) і GBU-64 (2000 фунтів), в їхній основі — Mk-82 і Mk-84.

Таємний проєкт чи ексклюзивна розробка?

Бомби Mk 84 з набором GBU-31 JDAM

Ні концерн Boeing, ні військове командування США не повідомляли про розробку 1000-фунтового варіанту JDAM-ER. Раніше комплекти JDAM-ER застосовували, серед іншого, в модернізації морських мін Quickstrike Mk-62 і Mk-64, які використовують для ураження надводних і підводних цілей. Існує також 1000-фунтова міна Mk-63 Quickstrike, але немає офіційних підтверджень її адаптацій під JDAM-ER.

У базовому комплекті JDAM розміщено систему GPS/INS у хвостовій частині та спеціальну обшивку корпусу, яка стабілізує політ. Варіант JDAM-ER має додатковий комплект розкладних крил, який збільшує дальність ураження до більш ніж 64 км.

Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця повідомлялося, що Китай розробив кориговані бомби Tiangang і тим самим кидає виклик повітряній перевазі Сполучених Штатів.

Також повідомлялося, що 13 січня ЗСУ завдали високоточного удару по штабу ЗС РФ, при цьому могли використовувати JDAM або французькі AASM.