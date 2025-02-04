Украина получила тяжелые авиабомбы JDAM-ER: подробности новой разработки США

В основе JDAM-ER — авиабомба Mk-82, новая же модель, возможно, построена на основе 1000-фунтовой Mk-83. Предположительно, новый боеприпас получит индекс GBU-63.

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Силы обороны с 2023 года активно используют авиабомбы JDAM-ER весом 226 кг, но теперь есть подтверждения того, что в арсенале ВСУ есть еще более мощное вооружение. Новый вариант весом 453 кг разработан специально для Воздушных сил Украины. Об этом сообщает издание The Aviationist.

Два года назад Украина получила управляемые авиабомбы GBU-62 JDAM-ER, что значительно усилило возможности украинских истребителей Су-27 и МиГ-29. На днях же было опубликовано первое видео применения 1000-фунтовых JDAM-ER с Су-27.

В основе JDAM-ER — авиабомба Mk-82, новая же модель, возможно, построена на основе 1000-фунтовой Mk-83. Предположительно, новый боеприпас получит индекс GBU-63. Предыдущие модификации JDAM-ER: GBU-62 (500 фунтов) и GBU-64 (2000 фунтов), в их основе — Mk-82 и Mk-84.

Тайный проект или эксклюзивная разработка?

Бомбы Mk 84 с набором GBU-31 JDAM

Ни концерн Boeing, ни военное командование США не сообщали о разработке 1000-фунтового варианта JDAM-ER. Прежде комплекты JDAM-ER применялись, среди прочего, в модернизации морских мин Quickstrike Mk-62 и Mk-64, которые используются для поражения надводных и подводных целей. Существует ткже 1000-фунтовая мина Mk-63 Quickstrike, но нет официальных подтверждений ее адаптаций под JDAM-ER.

В базовом комплекте JDAM размещена систему GPS/INS в хвостовой части и специальная обшивка корпуса, которая стабилизирует полет. У варианта JDAM-ER — дополнительный комплект раскладных крыльев, который увеличивает дальность поражения до более чем 64 км.

Напомним, что в конце прошлого месяца сообщалось, что Китай разработал корректируемые бомбы Tiangang и тем самым бросает вызов воздушному превосходству Соединенных Штатов.

Также сообщалось, что 13 января ВСУ нанесли высокоточный удар по штабу ВС РФ, при этом могли использовать JDAM или французские AASM.