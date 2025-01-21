Вызов воздушному превосходству США: Китай разработал корректируемые бомбы Tiangang (фото)

Разработка предложена государственной компанией Norinco и очень напоминает американскую AGM-154 Joint Standoff Weapon. У китайского аналога более высокая дальность, чем у JDAM, круговое вероятное отклонение — менее 15 метров.

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Управляемые бомбы Tiangang весом 500 кг с GPS-наведением представляют собой практическое средство расширения возможностей точечных ударов — благодаря значительному запасу боеприпасов. Об этом 19 января сообщалось в China Defense Blog.

Разработка предложена государственной компанией Norinco и очень напоминает американскую AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW). У китайского аналога более высокая дальность, чем у JDAM, круговое вероятное отклонение — менее 15 метров.

Управляемые бомбы Tiangang

Управляемые бомбы Tiangang

Новый боеприпас представляет собой итог многолетних усилий Китая в разработке корректируемых бомб, которые начались с серии LS-6 в 2006 году.

По словам аналитиков из Army Recognition, появление этой разработки тесно связано с недавними испытательными полетами двух прототипов истребителей шестого поколения, Cheng-6 и Shen-6. Об прототипа включают в себя передовые стелс-функции, модульные возможности и конструкции, предназначенные для снижения радиолокационных сигнатур.

"Эти разработки указывают на значительный прогресс в амбициях Китая бросить вызов господству США в воздухе, поскольку Соединенные Штаты продолжают испытывать сложности с собственными программами истребителей шестого поколения, программами NGAD и F/A-XX", — говорится в публикации.

Управляемая бомба Tiangang: характеристики

Tiangang поражает различные стационарные объекты: узлы связи, военные базы, ракетные площадки, мосты, электростанции и склады

вес — около 590 кг;

диаметр — 377 мм;

система наведения на основе GPS;

Испытания показали, что статическая площадь поражения бомбы Tiangang достигает 47 квадратных метров.

Характеристики Tiangang позволяют сравнивать ее с американской AGM-154 JSOW, поскольку конструкция и предназначение напрямую перекликаются с этим американским аналогом. Дальность Tiangang, разработанной Norinco Group, — превышает 80 километров и КВО менее 15 метров. У AGM-154 JSOW компании Raytheon дальность — около 22 километров при сбросе с малой высоты и до 130 километров при сбросе с большой высоты, при этом используется система GPS/INS с дополнительным инфракрасным наведением.

AGM-154 Joint Standoff Weapon

Сравнение с JDAM

JDAM под левым крылом F-16

По сравнению с JDAM, Tiangang демонстрирует превосходную дальность. Стандартная дальность JDAM — до 28 километров с КВО до 5 метров при оптимальных условиях.

Но версия JDAM-Extended Range (JDAM-ER) сокращает разрыв, за счет крыла дальность достигается примерно 80 километров.

Напомним, что, по информации OSINT-аналитиков, в ходе атаки на Смоленск 21 января под ударом оказался завод по производству авиационных ракет Х-59.

Также сообщалось, что Великобритания развертывает передовую субмарину для защиты Северного моря.