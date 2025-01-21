Виклик повітряній перевазі США: Китай розробив кориговані бомби Tiangang (фото)

Розробка запропонована державною компанією Norinco і дуже нагадує американську AGM-154 Joint Standoff Weapon. У китайського аналога вища дальність, ніж у JDAM, кругове ймовірне відхилення — менше ніж 15 метрів.

Related video

Керовані бомби Tiangang вагою 500 кг з GPS-наведенням являють собою практичний засіб розширення можливостей точкових ударів — завдяки значному запасу боєприпасів. Про це 19 січня повідомлялося в China Defense Blog.

Розробка запропонована державною компанією Norinco і дуже нагадує американську AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW). У китайського аналога вища дальність, ніж у JDAM, кругове ймовірне відхилення — менше ніж 15 метрів.

Керовані бомби Tiangang

Керовані бомби Tiangang

Новий боєприпас являє собою підсумок багаторічних зусиль Китаю в розробці бомб, що коригуються, які почалися із серії LS-6 у 2006 році.

За словами аналітиків з Army Recognition, поява цієї розробки тісно пов'язана з недавніми випробувальними польотами двох прототипів винищувачів шостого покоління, Cheng-6 і Shen-6. Прототипи охоплюють передові стелс-функції, модульні можливості та конструкції, призначені для зниження радіолокаційних сигнатур.

"Ці розробки вказують на значний прогрес в амбіціях Китаю кинути виклик пануванню США в повітрі, оскільки Сполучені Штати продовжують зазнавати складнощів із власними програмами винищувачів шостого покоління, програмами NGAD і F/A-XX", — ідеться в публікації.

Керована бомба Tiangang: характеристики

Tiangang уражає різні стаціонарні об'єкти: вузли зв'язку, військові бази, ракетні майданчики, мости, електростанції та склади

вага — близько 590 кг;

діаметр — 377 мм;

система наведення на основі GPS;

Випробування показали, що статична площа ураження бомби Tiangang досягає 47 квадратних метрів.

Характеристики Tiangang дозволяють порівнювати її з американською AGM-154 JSOW, оскільки конструкція і призначення безпосередньо перегукуються з цим американським аналогом. Дальність Tiangang, розробленої Norinco Group, — перевищує 80 кілометрів, а КВО — менше ніж 15 метрів. У AGM-154 JSOW компанії Raytheon дальність — близько 22 кілометрів під час скидання з малої висоти та до 130 кілометрів під час скидання з великої висоти, при цьому використовується система GPS/INS з додатковим інфрачервоним наведенням.

AGM-154 Joint Standoff Weapon

Порівняння з JDAM

JDAM під лівим крилом F-16

Порівняно з JDAM, Tiangang демонструє чудову дальність. Стандартна дальність JDAM — до 28 кілометрів з КВО до 5 метрів за оптимальних умов.

Але версія JDAM-Extended Range (JDAM-ER) скорочує розрив, завдяки крилу дальність досягається приблизно 80 кілометрів.

Нагадаємо, що, за інформацією OSINT-аналітиків, під час атаки на Смоленськ 21 січня під ударом опинився завод із виробництва авіаційних ракет Х-59.

Також повідомлялося, що Велика Британія розгортає передову субмарину для захисту Північного моря.