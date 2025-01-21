Атака на Смоленськ: під удар потрапив завод із виробництва авіаційних ракет Х-59, — OSINT

Крилаті ракети класу "повітря-земля" є важливим елементом російських можливостей з завдавання високоточних ударів. А Смоленський авіаційний завод відіграє ключову роль у виробництві цього озброєння.

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Збройні сили України в ніч на 21 січня атакували Смоленський авіаційний завод. Унаслідок удару пошкоджено щонайменше одну будівлю підприємства, де розгорілася пожежа. За інформацією OSINT-спостерігачів, це підприємство займається виробництвом крилатих ракет класу "повітря-земля" Х-59.

Коментуючи подію західні оглядачі натякнули, що чергова атака українських дронів на російське підприємство з виробництва зброї може бути вельми болючою для ПКС РФ. Річ у тім, що Смоленський авіаційний завод відіграє ключову роль у російському оборонно-промисловому комплексі. Тут виробляють крилаті ракети повітряного базування, такі як Х-59.

Ці ракети є важливим елементом російських можливостей високоточного удару, призначеними для знищення стаціонарних цілей — від стратегічної інфраструктури до морських об'єктів.

Крилаті ракети повітряного базування Х-59 розроблялися для оснащення різних літаків, що робить її універсальним інструментом в операціях повітряного ураження. Вона може бути інтегрована в широкий спектр платформ:

багатоцільовий винищувач Су-30 ;

; винищувач-бомбардувальник Су-34 ;

; універсальний винищувач МіГ-29;

високоманеврений винищувач Су-35 ;

; новітній винищувач Су-57;

бомбардувальник дальнього радіусу дії Ту-22М3.

Таким чином, удар по підприємству, яке довгі роки залишалося наріжним каменем російської оборонної промисловості, може серйозно вплинути на темпи виробництва озброєнь у РФ. Залишається відкритим питання, наскільки швидко завод зможе відновити свої потужності. А поки що зрозуміло одне: Україна продовжує застосовувати точкові удари, спрямовані на підрив виробничих і логістичних можливостей противника.

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"Небезпечна для Півдня": в чому особливість російських ракет Х-59 (відео)

Раніше повідомлялося, що російська авіація завдала ракетного удару із застосуванням крилатої ракети Х-69 з новою боєголовкою. При цьому носієм ракети були новітні винищувачі ВКС РФ Су-57.