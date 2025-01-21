Атака на Смоленск: под удар попал завод по производству авиационных ракет Х-59, — OSINT

Крылатые ракеты класса "воздух-земля" являются важным элементом российских возможностей по нанесению высокоточных ударов. А Смоленский авиационный завод играет ключевую роль в производстве данного вооружения.

Related video

Вооруженные силы Украины в ночь на 21 января атаковали Смоленский авиационный завод. В результате удара повреждено как минимум одно здание предприятия, где разгорелся пожар. По информации OSINT-наблюдателей, данное предприятие занимается производством крылатых ракет класса "воздух-земля" Х-59.

Комментируя событие западные обозреватели намекнули, что очередная атака украинских дронов на российское предприятие по производству оружия может быть весьма болезненным для ВКС РФ. Дело в том, что Смоленский авиационный завод играет ключевую роль в российском оборонно-промышленном комплексе. Здесь производятся крылатые ракеты воздушного базирования, такие как Х-59.

Эти ракеты являются важным элементом российских возможностей высокоточного удара, предназначенными для уничтожения стационарных целей — от стратегической инфраструктуры до морских объектов.

Крылатые ракеты воздушного базирования Х-59 разрабатывались для оснащения различных самолетов, что делает ее универсальным инструментом в операциях воздушного поражения. Она может быть интегрирована в широкий спектр платформ:

многоцелевой истребитель Су-30;

истребитель-бомбардировщик Су-34;

универсальный истребитель МиГ-29;

высокоманевренный истребитель Су-35 ;

; новейший истребитель Су-57;

бомбардировщик дальнего радиуса действия Ту-22М3.

Таким образом, удар по предприятию, которое долгие годы оставалось краеугольным камнем российской оборонной промышленности может серьезно повлиять на темпы производства вооружений в РФ. Остается открытым вопрос, насколько быстро завод сможет восстановить свои мощности. А пока ясно одно: Украина продолжает применять точечные удары, направленные на подрыв производственных и логистических возможностей противника.

Важно

"Опасна для юга": в чем особенность российских ракет Х-59 (видео)

Ранее сообщалось, что российская авиация нанесла ракетный удар с применением крылатой ракеты Х-69 с новой боеголовкой. При этом носителем ракеты были новейшие истребители ВКС РФ Су-57.