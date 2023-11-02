"Опасна для юга": в чем особенность российских ракет Х-59 (видео)

По словам майор запаса Алексея Гетьмана, украинским ПВО и ЗРК трудно перехватить ракету Х-59, ведь она летит достаточно низко. Однако, главное преимущество россияне сейчас отдают изготовлению ракет Х-101 и Х-555.

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ВС РФ все чаще начали использовать авиационную ракету Х-59 в сочетании с атаками Shahed. В чем ее особенность и почему россияне так активизировались в своих действиях, по использованию именно этого вида вооружения в комментарии Фокусу 2 ноября рассказал майор запаса и участник российско-украинской войны, Алексей Гетьман.

Средствам ПВО трудно перехватывать цели, которые летят очень низко: детали

По словам Гетьмана, ракету Х-59 труднее перехватывать средством противовоздушной обороны.

Эксперт подчеркнул, что любая ракета, которая применяется как противокорабельная, рассчитана на то, чтобы летать на низкой высоте.

"Когда ракета летит на низкой высоте, ее труднее перехватить зенитно-ракетному комплексу", — отметил он.

По словам Гетьмана, за счет кривизны Земли, низко летящую ракету Х-59 можно увидеть тогда, когда она вылетает из-за горизонта.

"Расстояние до горизонта на море, если стоять со средним ростом, это всего 4,5 километра. Если ракета летит на высоте 5 или 10 метров, то ее можно увидеть примерно за 10-12 километров", — объясняет военный.

"Простая формула": с какого расстояния можно увидеть ракету

Гетман поделился "простой формулой" для определения расстояния, с которого удастся увидеть выпущенную оккупантами ракету.

"Например, она летит на высоте 9 метров. Берем квадратный корень из 9 метров. Получим чисто 3. Затем это умножаем на 4. Получится 12. Это расстояние, с которого можно увидеть ракету. Дальше просто невозможно увидеть, потому что она находится за линией горизонта", — отмечает майор запаса.

Х-59 особенно опасна для юга: что известно

По словам военного, радиолокационная станция может увидеть ракету, только когда она подлетела достаточно близко.

"Вы поймите, какое это опасное оружие. Особенно для юга, ведь там нет рельефа местности. Там оно над уровнем моря может лететь вообще 3-5 метров. Его можно увидеть через 5-6 километров. Именно поэтому россияне его применяют", — рассказал Гетьман.

Достаточно ли ракет в РФ

Алексей Гетьман заявил, что оккупанты использовали уже много своих ракет. По его словам, военно-промышленный комплекс РФ может производить от 40-45 до 79-80 ракет в месяц. Это зависит от того, получают ли они соответствующую комплектацию с помощью "серых схем".

По информации военного, можно примерно оценить сколько и какие именно ракеты изготавливают оккупанты за месяц. Например, 1-3 аэробаллистических ракет "Кинжал" и 5-6 баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

Главное предпочтение, по словам военнослужащего, они отдают ракетам Х-101 и Х-555.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что Россия не оставит попыток повредить украинскую энергосистему и с наступлением холодов, вероятно, снова будет ударять по объектам энергетической инфраструктуры.