Удар по Одессе: Воздушные силы заявили о сбитии ракеты "Искандер" (скриншот)

В результате российского ракетного удара по центру Одессы, по последним данным, погибли 10 человек, среди них семь полицейских, медик и два местных жителя.

В понедельник, 18 ноября, около полудня Россия нанесла удар по Одессе баллистической ракетой "Искандер-М". Благодаря действиям противовоздушной обороны ракета была сбита, однако обломки упали в жилом секторе Приморского района. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"В 11:57 враг атаковал Одессу баллистической ракетой "Искандер-М", которая была сбита противовоздушной обороной. К сожалению, сбитая вражеская ракета упала в жилой сектор Приморского района города и вызвала много горя. Есть погибшие и раненые. Выражаем соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Кроме того, в 11:45 недалеко от города средства ПВО уничтожили вражеский беспилотник "Орлан-10", который, вероятно, использовался для воздушной разведки.

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В Воздушных силах отметили, что Одесса постоянно находится под прицелом российских оккупантов.

"Террористы намеренно наносят удары ракетами различных типов и ударными БпЛА по густонаселенным городам, зная, что будут жертвы среди гражданского населения", — отметили в командовании.

Жителей города призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и максимально оперативно реагировать на предупреждения.

Атака на Одессу: подробности

В результате российского ракетного удара по центру Одессы, по последним данным, погибли 10 человек, среди них семь полицейских, медик и два местных жителя, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Ранее он писал о ранениях 39 человек, в том числе 4 ребенка в возрасте 7, 10 и двое 11 лет.

"Дети в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Также в больницах 30 взрослых, из них трое в крайне тяжелом состоянии. Наши врачи делают все возможное и невозможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждому. Другим пострадавшим помощь была оказана на месте", — отметил он.

На месте работают все соответствующие экстренные службы.

Напомним, Фокус собрал все, что известно об атаке на Одессу. Президент Владимир Зеленский назвал эти удары не случайными, а показательными после звонков и встреч с Путиным. По его словам, Россия показывает, что ее интересует на самом деле только война.