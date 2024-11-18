Ложь РФ и растущее количество жертв: все подробности нового удара по Одессе (фото, видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары ВС РФ были показательными. Россиян уверяют, что якобы атаковали "отель-общежитие", но по информации Украины, целями обстрела Одессы стали парковка среди многоэтажек и учебное заведение.

18 ноября ВС РФ атаковали ракетами Одессу. В ОВА информировали, что предварительно в результате обстрела Одессы 8 человек погибли и 18 — получили ранения. Фокус собрал все, что известно о последствиях обстрела на момент публикации материала.

Обстрел Одессы 18 ноября: реакция Зеленского

На ракетный удар по Одессе отреагировал президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что ВС РФ атаковали баллистикой жилой район, ракета попала в парковку.

Повреждены многоквартирный дом, университет и админздание, погибли 8 человек. Зеленский выразил соболезнования семьям и близким жертв обстрела Одессы. Он заверил, что привлечены все необходимые силы для помощи тем, кто в этом нуждается.

"Это не случайные удары — это показательные удары. После звонков и встреч с (Владимиром. — Ред.) Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "воздержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война", — подчеркнул президент.

Он отметил, что посланный РФ сигнал должны услышать во всех частях мира — от залов, где встречаются члены G20, до всех столиц.

В России заявили об "общежитии" с военными

В "РИА Новости" со ссылкой на подполье сообщили, что целью обстрела Одессы якобы был "отель-общежитие", заселенный украинскими военными.

Обстрел Одессы: количество пострадавших возросло

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате ракетной атаки погибли 8 человек. Среди них — медики, полицейские и мирные жители.

Ранения получили 39 человек, четверо из них — дети. Пострадавшим детям 7, 10, а еще двум — по 11 лет. Они находятся в состоянии средней тяжести и госпитализированы.

"Также в больницах 30 взрослых, из них трое в крайне тяжелом состоянии. Наши врачи делают все возможное и невозможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждому. Другим пострадавшим помощь была оказана на месте", — проинформировал глава обладминистрации.

Последствия ракетного удара по Одессе 18 ноября Фото: "Думская"

Очевидец Андрей рассказал в комментарии местному СМИ "Думская", что ракета попала в самый центр жилой застройки между многоэтажными домами. Мужчина был неподалеку и сразу побежал к месту "прилета", где увидел большое количество раненых.

Последствия ракетного удара по Одессе 18 ноября Фото: "Думская" Последствия ракетного удара по Одессе 18 ноября Фото: "Думская"

Напомним, вечером 17 ноября ВС РФ ударили баллистической ракетой по многоэтажке в Сумах. Погибли 10 человек, среди них — двое детей. Количество раненых превысило полсотни человек.

Ночью на 18 ноября Россия запустила 11 "Шахедов" и дроны неустановленного типа. Также стало известно, что количество жертв в Сумах возросло до 11 человек. В городе исчез свет.