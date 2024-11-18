Брехня РФ і кількість жертв, що росте: усі подробиці нового удару по Одесі (фото, відео)

Президент Володимир Зеленський заявив, що ракетні удари ЗС РФ були показовими. Росіян запевняють, що нібито атакували "готель-гуртожиток", але за інформацією України, цілями обстрілу Одеси стали паркування серед багатоповерхівок і навчальний заклад.

18 листопада ЗС РФ атакували ракетами Одесу. В ОВА інформували, що попередньо внаслідок обстрілу Одеси 8 осіб загинули і 18 — дістали поранення. Фокус зібрав усе, що відомо про наслідки обстрілу на момент публікації матеріалу.

Обстріл Одеси 18 листопада: реакція Зеленського

На ракетний удар по Одесі відреагував президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що ЗС РФ атакували балістикою житловий район, ракета влучила у паркування.

Пошкоджені багатоквартирний будинок, університет й адмінбудівля, загинули 8 осіб. Зеленський висловив співчуття родинам та близьким жертв обстрілу Одеси. Він запевнив, що залучені усі необхідні сили для допомоги тих, хто цього потребує.

"Це не випадкові удари — це показові удари. Після дзвінків і зустрічей з (Володимиром. — Ред.) Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання" від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна", — наголосив президент.

Він зауважив, що надісланий РФ сигнал мають почути в усіх частинах світу — від залів, де зустрічаються члени G20, до усіх столиць.

У Росії заявили про "гуртожиток" із військовими

У "РИА Новости" з посиланням на підпілля повідомили, що ціллю обстрілу Одеси нібито був "готель-гуртожиток", заселений українськими військовими.

Обстріл Одеси: кількість постраждалих зросла

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ракетної атаки загинули 8 осіб. Серед них — медики, поліціянти та мирні мешканці.

Поранень зазнали 39 осіб, четверо з них — діти. Постраждалим дітям 7, 10, а ще двом — по 11 років. Вони перебувають у стані середньої важкості та госпіталізовані.

"Також у лікарнях 30 дорослих, з них троє у вкрай важкому стані. Наші лікарі роблять все можливе та неможливе, щоби зберегти життя та здоров’я кожному. Іншим постраждалим допомогу було надано на місці", — проінформував очільник обладміністрації.

Наслідки ракетного удару по Одесі 18 листопада Фото: "Думская"

Очевидець Андрій розповів у коментарі місцевому ЗМІ "Думская", що ракета влучила в самий центр житлової забудови між багатоповерховими будинками. Чоловік був неподалік і одразу побіг до місця "прильоту", де побачив велику кількість поранених.

Наслідки ракетного удару по Одесі 18 листопада Фото: "Думская" Наслідки ракетного удару по Одесі 18 листопада Фото: "Думская"

Нагадаємо, ввечері 17 листопада ЗС РФ вдарили балістичною ракетою по багатоповерхівці у Сумах. Загинули 10 осіб, серед них — двоє дітей. Кількість поранених перевищила пів сотні осіб.

Вночі на 18 листопада Росія запустила 11 "Шахедів" і дрони невстановленого типу. Також стало відомо, що кількість жертв у Сумах зросла до 11 осіб. У місті зникло світло.