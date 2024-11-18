Удар по Одесі: Повітряні сили заявили про збиття ракети "Іскандер" (скриншот)

Внаслідок російського ракетного удару по середмістю Одеси, за останніми даними, загинули 10 людей, серед них сім поліцейських, медик та два місцевих жителі.

У понеділок, 18 листопада, близько полудня Росія завдала удару по Одесі балістичною ракетою "Іскандер-М". Завдяки діям протиповітряної оборони ракету було збито, однак уламки впали у житловому секторі Приморського району. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Об 11:57 ворог атакував Одесу балістичною ракетою "Іскандер-М", яку було збито протиповітряною обороною. На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя. Є загиблі та поранені. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", — йдеться у повідомленні.

Крім того, об 11:45 неподалік міста засоби ППО знищили ворожий безпілотник "Орлан-10", який, ймовірно, використовувався для повітряної розвідки.

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У Повітряних силах зазначили, що Одеса постійно перебуває під прицілом російських окупантів.

"Терористи навмисно завдають ударів ракетами різних типів та ударними БпЛА по густонаселених містах, знаючи, що будуть жертви серед цивільного населення", — наголосили у командуванні.

Жителів міста закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та максимально оперативно реагувати на попередження.

Атака на Одесу: подробиці

Внаслідок російського ракетного удару по середмістю Одеси, за останніми даними, загинули 10 людей, серед них сім поліцейських, медик та два місцевих жителі, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Раніше він писав про поранення 39 людей, зокрема 4 дітей віком 7, 10 та двоє 11 років.

"Діти у стані середньому ступеню важкості шпиталізовані. Також у лікарнях 30 дорослих, з них троє у вкрай важкому стані. Наші лікарі роблять все можливе та неможливе, аби зберегти життя та здоров’я кожному. Іншим постраждалим допомога була надана на місці", — зазначив він.

На місці працюють всі відповідні екстрені служби.

Нагадаємо, Фокус зібрав все, що відомо про атаку на Одесу. Президент Володимир Зеленський назвав ці удари не випадковими, а показовими після дзвінків та зустрічей з Путіним. За його словами, Росія показує, що її цікавить насправді тільки війна.