Россия ударила по Украине новой версией ракеты Х-69: что это за снаряд и почему он опасен

Украинские средства ПВО уничтожили четыре из шести запущенных ракет Х-69 во время атаки 19 октября. Опасность боеприпаса заключается в его кассетной боевой части.

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Российские оккупанты ударили по Украине крылатой ракетой Х-69 с новой боевой частью. Фотографии боеприпаса появились в Telegram-канале "Полковник ГШ".

Ракета Х-69 оснащена кассетной боевой частью, это первый зафиксированный случай использования данного боеприпаса за время полномасштабной войны. При обнаружении металлических шаров автор канала рекомендует ни в коем случае не трогать их и вызывать подразделения ГСЧС.

Ракету Х-69 сбили украинские силы ПВО во время атаки 19 октября

Средства украинской ПВО уничтожили указанную ракету Х-69 во время атаки 19 октября, в отчете Воздушных Сил ВСУ сказано, что ВС РФ атаковали шестью ракетами Х-59/X-69, из них были сбиты четыре единицы.

Ракету Х-69 разработало конструкторское бюро "Радуга", впервые ее показали на форуме "Армия" в августе 2022 года. Армия РФ впервые использовала снаряд для ударов по Украине во время массированной атаки 7 февраля 2024 года, пишет издание Defence Express.

Российские военные также применили ракету Х-69 для удара по Трипольской ТЭС в апреле. Носителями ракеты являются истребители Су-57.

Главное управление разведки Минобороны Украины в мае 2024 года сообщало, что Россия способна производить в месяц 1-3 единицы крылатых ракет Х-69. Примерные запасы оценивались в 45 единиц.

Напомним, в начале сентября Россия представила ракету Х-69 на авиашоу в Египте. Продвижение боеприпаса и его носителя Су-57 на рынках африканских стран осложняется из-за высоких цен и недостаточно надежных характеристик.

Новосибирское ракетное соединение РФ 7 октября выводило на боевое патрулирование автономные пусковые системы для ядерных ракет "Ярс". ВС РФ проверяли готовность личного состава и вооружения к длительному несению дежурства в полевых условиях.