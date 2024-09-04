Российский Су-57 в Египте покажет возможности "малозаметной" ракеты Х-69 (фото)
Одним из серьезных недостатков Х-69 является ее дозвуковая скорость. Однако российские оружейники утверждают, что такое решение было сделано осознанно, чтобы улучшить скрытность и дальность полета, а также снизить вероятность обнаружения в инфракрасном диапазоне.
Российский истребитель пятого поколения Су-57 совершил посадку в Египте для участия в международном авиасалоне Egypt International Airshow 2024. Вместе с самолетом будет представлена и Х-69 — многофункциональная крылатая ракета воздушного базирования, которую российские разработчики позиционируют как "малозаметную". О том с какой целью РФ демонстрирует данные виды вооружения рассказали 4 сентября обозреватели Bulgarian Military.
Представители "Ростех" и "Рособоронэкспорт", заявили, что миссия в Египте имеет несколько целей: укрепление существующих партнерских отношений, установление новых контактов для совместных разработок и обеспечение постоянного присутствия на оружейных форумах в Африке.
В последние годы, пишут авторы материала, такие страны, как Алжир и Египет, проявляют интерес к российским военным технологиям, и участие Су-57 в международных выставках может стать катализатором для заключения новых контрактов.
Однако несмотря на интерес со стороны африканских стран, продвижение Су-57 на этих рынках сталкивается с определенными трудностями. Высокая стоимость самолета и неоднозначные оценки его характеристик вызывают скептицизм у западных аналитиков. Они указывают на ограниченное применение Су-57 в российских операциях, включая конфликт в Украине, что порождает вопросы о его боевой эффективности.
Кроме того, отметили обозреватели, экономические трудности и геополитическая напряженность могут стать препятствием для заключения сделок. Страны, такие как Египет, могут опасаться санкций со стороны США в рамках закона CAATSA за покупку российского оружия, что создает дополнительные риски для сделки.
Насколько эффективна ракета Х-69
Российская крылатая ракета Х-69, созданная в рамках проекта "Овод", разработана специально для истребителей Су-57. Отличительной чертой оружия является ее "квадратное" сечение, что обусловлено необходимостью размещения внутри малозаметного фюзеляжа Су-57. Однако, как утверждают разработчики, ракета может использоваться и с другими носителями, что делает ее универсальным боеприпасом для ВКС РФ.Важно
На бумаге ракета Х-69 отвечает всем современным требованиям:
Дальность полета: по различным оценкам, ракета может поражать цели на расстоянии от 250 до 500 км. Это значительное улучшение по сравнению с предшественницей Х-59МК2, которая имела дальность около 300 км.
Высота полета: ракета способна огибать рельеф местности, летая на высоте от 25 до 100 метров, что затрудняет ее обнаружение радарами противника.
Скорость: Х-69 — дозвуковая ракета. Хотя это может быть недостатком, разработчики утверждают, что такой выбор был сделан осознанно, чтобы улучшить скрытность и дальность полета, а также снизить вероятность обнаружения в инфракрасном диапазоне.
Боевая часть: предполагается, что ракета имеет модульную конструкцию, что позволяет выбирать боевую часть в зависимости от задачи. Это могут быть осколочно-фугасные, противобункерные, кумулятивные или кассетные заряды.
Система наведения: ракета оснащена инерциальной системой наведения с поддержкой спутниковой навигации и оптико-электронной коррекцией на конечном участке траектории. Это должно обеспечивать высокую точность поражения — до 3-5 метров от цели.
Малозаметность: "квадратная" форма корпуса, применение стелс-покрытий и композитных материалов, а также двигатель с низкой тепловой контрастностью делают Х-69 практически незаметной для противника.
Основные ТТХ:
- стартовая масса — 710 кг;
- масса боевой части — 310 кг;
- скорость полета — 700-1000 км/ч;
- дальность — около 400 км;
- высота полета — 25-70 метров.
Напомним, российские агрессоры уже применяли ракеты Х-69 по объектам в Украине. В частности, ее обломки были обнаружены в результате удара по Трипольской ТЭС.