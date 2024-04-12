Покрученные куски с проводами: как выглядит Х-69, которой РФ взорвала Трипольскую ТЭС (фото)

Журналисты показали обломки воздушного средства поражения, которые правоохранители нашли на месте попадания по Трипольской ТЭС. Обломки подтверждают, что россияне ударили по объекту энергетики ракетой Х-69.

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На месте попадания российской ракеты Х-69, которая уничтожила Трипольскую ТЭС на Киевщине, отыскали покрученные металлические обломки. Взрыв боевой части, весом 300 кг, разорвал металлическую оболочку снаряда. Фотографии четырех кусков воздушного средства поражения опубликовали на портале "Украинская правда".

Журналисты сообщили, что получили фото обломков ракеты ВС РФ от неназванных представителей правоохранительных органов. Благодаря обломкам удалось четко идентифицировать тип снаряда, который взорвал Трипольскую ТЭС. Как указывают на УП, это модификация старой советской ракеты Х-59, созданной в 80-х гг. прошлого века. Новейший вариант, которым били по Украине — ракета Х-69, о существовании которой стало известно в 2022 году.

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На фотографиях, которые получили журналисты, можно увидеть деформированные куски корпуса российского снаряда. Корпус разорвало, однако в некоторых местах уцелели крепежные элементы — они не вылетели во время детонации.

Удар по Трипольской ТЭС — кусок корпуса Х-69 Фото: Украинская правда Удар по Трипольской ТЭС — кусок оболочки Х-69 Фото: Украинская правда

На другой фотографии заметны провода в защитной пластмассовой оболочке. Оболочка, как свидетельствует изображение, не расплавилась во время попадания по ТЭС.

Удар по Трипольской ТЭС — кусок проводов с изоляцией Фото: Украинская правда Удар по Трипольской ТЭС — провода Х-69 Фото: Украинская правда

Ракетный удар РФ по Трипольской ТЭС — детали

Отметим, в ночь на 11 апреля ВС РФ запустили по Украине 82 воздушных средства поражения — дроны-камикадзе Shahed-136 и ракеты различных типов. Силы противовоздушной обороны сумели сбить почти все БПЛА (39 из 40), но значительная часть ракет повредила объекты инфраструктуры.

Во время российского удара пострадала Трипольская ТЭС, расположенная южнее Киева. Как сообщили энергетики, теплостанция полностью уничтожена. На видео с места событий видно, как горят корпуса посреди украинского города.

Эксперты портала Defense Express сообщили, что россияне для удара по Трипольской ТЭС использовали малозаметную ракету Х-69. Особенностью этой ракеты является то, что она летит с высокой скоростью (до 1 тыс. км/ч), при этом движется на сверхнизкой высоте — 25-70 м.

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что Украина может сбивать Х-69 с помощью Patriot. Пока что это сделать сложно из-за задержки западной помощи.

Напоминаем, 11 апреля в западных СМИ опубликовали оценку ситуации в Украине от четырех экспертов. Эксперты высказали негативные прогнозы, но заметили и некоторый позитив. Между тем в Турции якобы подготовили проект очередного мирного плана, согласно которому украинцы должны согласиться на ограничение суверенитета в обмен на "замораживание" войны.