Покручені шматки з дротами: як виглядає Х-69, якою РФ підірвала Трипільську ТЕС (фото)

Журналісти показали уламки повітряного засобу ураження, які правоохоронці відшукали на місці влучання по Трипільській ТЕС. Уламки підтверджують, що росіяни вдарили по об'єкту енергетики ракетою Х-69.

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На місці влучання російської ракети Х-69, яка знищила Трипільську ТЕС на Київщині, відшукали покручені металеві уламки. Вибух бойової частини, вагою 300 кг, розірвав металеву оболонку снаряда. Світлини чотирьох шматків повітряного засобу ураження опублікували на порталі "Українська правда".

Журналісти повідомили, що отримали фото уламків ракети ЗС РФ від неназваних представників правоохоронних органів. Завдяки уламкам вдалось чітко ідентифікувати тип снаряда, який підірвав Трипільську ТЕС. Як вказують на УП, це модифікація старої радянської ракети Х-59, створеної у 80-х рр. минулого століття. Новітній варіант, яким били по Україні — ракета Х-69, про існування якої стало відомо у 2022 році.

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На світлинах, які отримали журналісти, можна побачити деформовані шматки корпусу російського снаряда. Корпус розірвало, однак у деяких місцях уціліли кріпильні елементи — вони не вилетіли під час детонації.

Удар по Трипільській ТЕС - шматок корпусу Х-69 Фото: Украинская правда Удар по Трипільській ТЕС - шматок оболонки Х-69 Фото: Украинская правда

На іншій світлині помітні дроти у захисній пластмасовій оболонці. Оболонка, як свідчить зображення, не розплавилась під час влучання по ТЕС.

Удар по Трипільській ТЕС - шматок дротів з ізоляцією Фото: Украинская правда Удар по Трипільській ТЕС - дроти Х-69 Фото: Украинская правда

Ракетний удар РФ по Трипільській ТЕС — деталі

Зазначимо, в ніч на 11 квітня ЗС РФ запустили по Україні 82 повітряних засоби ураження — дрони-камікадзе Shahed-136 та ракети різних типів. Сили протиповітряної оборони зуміли збити майже усі БПЛА (39 з 40), але значна частина ракет пошкодила об'єкти інфраструктури.

Під час російського удару постраждала Трипільська ТЕС, розташована південніше Києва. Як повідомили енергетики, теплостанцію повністю знищено. На відео з місця подій видно, як палають корпуси посеред українського міста.

Експерти порталу Defense Express повідомили, що росіяни для удару по Трипільській ТЕС використали малопомітну ракету Х-69. Особливістю цієї ракети є те, що вона летить з високою швидкістю (до 1 тис. км/год), при цьому рухається на наднизькій висоті — 25-70 м.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Україна може збивати Х-69 за допомогою Patriot. Поки що це зробити складно через затримку західної допомоги.

Нагадуємо, 11 квітня у західних ЗМІ опублікували оцінку ситуації в Україні від чотирьох експертів. Експерти висловили негативні прогнози, але помітили й деякий позитив. Тим часом у Туреччині начебто підготували проєкт чергового мирного плану, згідно з яким українці мають погодитись на обмеження суверенітету в обмін на "замороження" війни.