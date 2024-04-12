"Нам потрібно більше ракет": у ЗСУ відповіли, чи закінчились ракети для Patriot та IRIS-T

У Повітряних силах підтвердили, що Україна не виробляє ракети для цих комплексів ППО. Командування "дуже очікує" на постачання ЗРК Patriot, але закликало українців не панікувати.

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11 квітня аналітик BILD Юліан Рьопке заявив, що в Україні могли закінчитись ракети для таких систем ППО як Patriot та IRIS-T. Цю інформацію 12 квітня в ефірі телемарафону прокоментував речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Звичайно, ми маємо розуміти перш за все, що Україна не виробляє самостійно ці системи та боєприпаси до них. Тому, звісно, нам потрібно більше ракет. Ми не можемо самостійно поповнювати запаси. Не можемо самостійно виготовляти ракети", — зазначив він.

Військовий запевнив, що союзники знають про потреби України. Партнери розуміють, скільки ракет мають ЗСУ та скільки їм ще необхідно.

"Однак не варто піддаватися паніці", — закликав Євлаш.

Він навів як приклад результати роботи ППО вночі 12 квітня. Захисники неба збили над Україною 16 з 17 ударних дронів типу Shahed. Речник Повітряних сил підкреслив, що йдеться про "майже 100%".

З його слів, 11 квітня сили ППО також показали "досить гарний результат": 16 з 20 ракет Х-101/Х-555, майже усі 40 БПЛА та дві з чотирьох ракет Х-59.

"Звісно, "Кинджали" збивати досить складно. Це не звичайна зброя, це не крилаті ракети, які вдається збивати навіть нашим мобільним вогневим групам. Тому це надзвичайно складна ціль", — зауважив Євлаш.

Він пояснив, що для того, щоб збивати "Кинджали", потрібна велика кількість комплексів Patriot.

"Так, це єдина зброя, яка на цей час може ефективно протистояти потужним засобам повітряного нападу ворога. І, звісно, ми дуже очікуємо на постачання нашими партнерами цих систем ППО", — додав військовий.

Коментар Іллі Євлаша (про "брак" ракет для систем ППО — з 0:40)

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що обговорив з Володимиром Зеленським можливість передання Україні ракет для ППО, які країна має з радянських часів.

Голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна постійно просить у партнерів поставити Patriot. Він переконаний, що якби ці комплекси стояли, Трипільська ТЕС не була б знищена.