"Маємо з радянських часів": Польща може передати Україні ракети для систем ППО, — Дуда

За словами президента Польщі, його країна теж перебуває під загрозою російських атак з повітря, а тому їй потрібні системи ППО Великої Британії та США для захисту.

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Польща може передати Україні запаси ракет для систем протиповітряної оборони, які в неї залишилися з часів існування СРСР. Про це під час пресконференції з главами України та Литви Володимиром Зеленським та Гітанасом Науседою 11 квітня повідомив президент країни Анджей Дуда.

За його словами, він уже обговорив план з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Сьогодні під час двосторонньої зустрічі я і президент Зеленський обговорювали певні запаси ракет, які ми досі маємо з радянських часів. Польща має їх у своїх запасах. І ми обговорювали можливість їх передачі Україні, щоб забезпечити ППО", — сказав він.

Дуда заявив, що обговорить це з міністром оборони Польщі Владиславом Косиняк-Камишем.

Водночас політик заявив, що Польща також перебуває під загрозою російських атак із повітря, тому їй необхідні американські та британські системи ППО, щоб захищатися.

Нагадаємо, 11 квітня прессекретар Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, які засоби ППО і в якій кількості потрібні Україні для захисту населених пунктів. Він підкреслив, що необхідна ціла глибоко ешелонована система ППО. За його словами, серед усіх комплексів найефективнішими є Patriot, але потрібні не тільки вони.

Також ЗМІ повідомляли, що Україна готує особливі безпілотники, щоб знищувати російські системи ППО. За словами журналістів, для Сил оборони розробляють дрони RAM X, які можуть атакувати цілі на відстані 50 кілометрів і навіть більше.