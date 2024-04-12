"Нам нужно больше ракет": в ВСУ ответили, закончились ли ракеты для Patriot и IRIS-T

В Воздушных силах подтвердили, что Украина не производит ракеты для этих комплексов ПВО. Командование "очень ожидает" поставки ЗРК Patriot, но призвало украинцев не паниковать.

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11 апреля аналитик BILD Юлиан Рьопке заявил, что в Украине могли закончиться ракеты для таких систем ПВО как Patriot и IRIS-T. Эту информацию 12 апреля в эфире телемарафона прокомментировал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Конечно, мы должны понимать прежде всего, что Украина не производит самостоятельно эти системы и боеприпасы к ним. Поэтому, конечно, нам нужно больше ракет. Мы не можем самостоятельно пополнять запасы. Не можем самостоятельно изготавливать ракеты", — отметил он.

Военный заверил, что союзники знают о потребностях Украины. Партнеры понимают, сколько ракет имеют ВСУ и сколько им еще необходимо.

"Однако не стоит поддаваться панике", — призвал Евлаш.

Он привел в пример результаты работы ПВО ночью 12 апреля. Защитники неба сбили над Украиной 16 из 17 ударных дронов типа Shahed. Представитель Воздушных сил подчеркнул, что речь идет о "почти 100%".

По его словам, 11 апреля силы ПВО также показали "достаточно хороший результат": 16 из 20 ракет Х-101/Х-555, почти все 40 БПЛА и две из четырех ракет Х-59.

"Конечно, "Кинжалы" сбивать достаточно сложно. Это не обычное оружие, это не крылатые ракеты, которые удается сбивать даже нашим мобильным огневым группам. Поэтому это чрезвычайно сложная цель", — отметил Евлаш.

Он объяснил, что для того, чтобы сбивать "Кинжалы", нужно большое количество комплексов Patriot.

"Да, это единственное оружие, которое в настоящее время может эффективно противостоять мощным средствам воздушного нападения врага. И, конечно, мы очень ожидаем поставки нашими партнерами этих систем ПВО", — добавил военный.

Комментарий Ильи Евлаша (о "нехватке" ракет для систем ПВО — с 0:40)

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что обсудил с Владимиром Зеленским возможность передачи Украине ракет для ПВО, которые страна имеет с советских времен.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина постоянно просит у партнеров поставить Patriot. Он убежден, что если бы эти комплексы стояли, Трипольская ТЭС не была бы уничтожена.