Російський Су-57 у Єгипті покаже можливості "малопомітної" ракети Х-69 (фото)

Одним із серйозних недоліків Х-69 є її дозвукова швидкість. Однак російські зброярі стверджують, що таке рішення було зроблено свідомо, щоб поліпшити прихованість і дальність польоту, а також знизити ймовірність виявлення в інфрачервоному діапазоні.

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Російський винищувач п'ятого покоління Су-57 здійснив посадку в Єгипті для участі в міжнародному авіасалоні Egypt International Airshow 2024. Разом із літаком буде представлена і Х-69 — багатофункціональна крилата ракета повітряного базування, яку російські розробники позиціонують як "малопомітну". Про те, з якою метою РФ демонструє ці види озброєння, розповіли 4 вересня оглядачі Bulgarian Military.

Представники "Ростех" і "Рособоронэкспорт" заявили, що місія в Єгипті має кілька цілей: зміцнення наявних партнерських відносин, встановлення нових контактів для спільних розробок і забезпечення постійної присутності на збройових форумах в Африці.

Останніми роками, пишуть автори матеріалу, такі країни, як Алжир і Єгипет, виявляють інтерес до російських військових технологій і участь Су-57 у міжнародних виставках може стати каталізатором для укладення нових контрактів.

Однак, попри інтерес із боку африканських країн, просування Су-57 на цих ринках постає перед певними труднощами. Висока вартість літака і неоднозначні оцінки його характеристик викликають скептицизм у західних аналітиків. Вони звертають увагу на обмежене застосування Су-57 у російських операціях, включно з конфліктом в Україні, що породжує питання про його бойову ефективність.

Крім того, зазначили оглядачі, економічні труднощі та геополітична напруженість можуть стати перешкодою для укладання угод. Країни, такі як Єгипет, можуть побоюватися санкцій із боку США в межах закону CAATSA за купівлю російської зброї, що створює додаткові ризики для угоди.

Озброєння винищувача Су-57

Наскільки ефективна ракета Х-69

Російська крилата ракета Х-69, створена в межах проєкту "Овод", розроблена спеціально для винищувачів Су-57. Відмінною рисою зброї є її "квадратний" перетин, що обумовлено необхідністю розміщення всередині малопомітного фюзеляжу Су-57. Однак, як стверджують розробники, ракета може використовуватися і з іншими носіями, що робить її універсальним боєприпасом для ПКС РФ.

Важливо

Нова загроза для України: скільки ракет Х-69 може нести російський Су-57

На папері ракета Х-69 відповідає всім сучасним вимогам:

Дальність польоту: за різними оцінками ракета може вражати цілі на відстані від 250 до 500 км. Це значне поліпшення порівняно з попередницею Х-59МК2, яка мала дальність близько 300 км.

Висота польоту: ракета здатна огинати рельєф місцевості, літаючи на висоті від 25 до 100 метрів, що ускладнює її виявлення радарами противника.

Швидкість: Х-69 — дозвукова ракета. Хоча це може бути недоліком, розробники стверджують, що такий вибір був зроблений свідомо, щоб поліпшити прихованість і дальність польоту, а також знизити ймовірність виявлення в інфрачервоному діапазоні.

Бойова частина: передбачається, що ракета має модульну конструкцію, що дає змогу вибирати бойову частину залежно від завдання. Це можуть бути осколково-фугасні, протибункерні, кумулятивні або касетні заряди.

Система наведення: ракета оснащена інерціальною системою наведення з підтримкою супутникової навігації та оптико-електронною корекцією на кінцевій ділянці траєкторії. Це має забезпечувати високу точність ураження — до 3-5 метрів від цілі.

Малопомітність: "квадратна" форма корпусу, застосування стелс-покриттів і композитних матеріалів, а також двигун із низькою тепловою контрастністю роблять Х-69 практично непомітною для противника.

Фото: the war zone

Основні ТТХ:

стартова маса — 710 кг;

маса бойової частини — 310 кг;

швидкість польоту — 700-1 000 км/год;

дальність — близько 400 км;

висота польоту — 25-70 метрів.

Нагадаємо, російські агресори вже застосовували ракети Х-69 по об'єктах в Україні. Зокрема її уламки було виявлено внаслідок удару по Трипільській ТЕС.