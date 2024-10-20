Росія вдарила по Україні новою версією ракети Х-69: що це за снаряд і чому він небезпечний

Українські засоби ППО знищили чотири з шести запущених ракет Х-69 під час атаки 19 жовтня. Небезпека боєприпасу полягає в його касетній бойовій частині.

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Російські окупанти вдарили по Україні крилатою ракетою Х-69 з новою бойовою частиною. Фотографії боєприпасу з'явилися в Telegram-каналі "Полковник ГШ".

Ракета Х-69 оснащена касетною бойовою частиною, це перший зафіксований випадок використання цього боєприпасу за час повномасштабної війни. У разі виявлення металевих куль автор каналу рекомендує в жодному разі не чіпати їх і викликати підрозділи ДСНС.

Ракету Х-69 збили українські сили ППО під час атаки 19 жовтня

Засоби української ППО знищили зазначену ракету Х-69 під час атаки 19 жовтня, у звіті Повітряних Сил ЗСУ йдеться про те, що ЗС РФ атакували шістьма ракетами Х-59/X-69, з них було збито чотири одиниці.

Ракету Х-69 розробило конструкторське бюро "Радуга", уперше її показали на форумі "Армія" в серпні 2022 року. Армія РФ уперше використала снаряд для ударів по Україні під час масованої атаки 7 лютого 2024 року, пише видання Defence Express.

Російські військові також застосували ракету Х-69 для удару по Трипільській ТЕС у квітні. Носіями ракети є винищувачі Су-57.

Головне управління розвідки Міноборони України в травні 2024 року повідомляло, що Росія здатна виробляти на місяць 1-3 одиниці крилатих ракет Х-69. Приблизні запаси оцінювали в 45 одиниць.

Нагадаємо, на початку вересня Росія представила ракету Х-69 на авіашоу в Єгипті. Просування боєприпасу і його носія Су-57 на ринках африканських країн ускладнюється через високі ціни і недостатньо надійні характеристики.

Новосибірське ракетне з'єднання РФ 7 жовтня виводило на бойове патрулювання автономні пускові системи для ядерних ракет "Ярс". ЗС РФ перевіряли готовність особового складу та озброєння до тривалого несення чергування в польових умовах.