У РФ вивели на бойове патрулювання пускові системи "Ярс" для ядерних ракет (відео)

У російському оборонному відомстві повідомили, що стратегічні ракетники відпрацьовують завдання, серед іншого щодо інтенсивних маневрових дій на маршрутах бойового патрулювання.

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У Новосибірському ракетному з'єднанні виведено на бойове патрулювання автономні пускові системи для ракет, які можуть нести ядерний заряд. Про це повідомляє ТАРС.

"Автономні пускові установки пересувних ґрунтових ракетних комплексів (ПГРК) "Ярс" виведені на маршрути бойового патрулювання в Новосибірському ракетному з'єднанні", — цитує видання російське Міноборони.

Повідомляється також, що стратегічні ракетники відпрацьовують завдання та ввідні, серед іншого щодо здійснення інтенсивних маневрових дій на маршрутах бойового патрулювання.

Розрахунки рухомих ґрунтових ракетних комплексів "Ярс" залучили в маршах протяжністю до 100 км. Також проводяться заходи з інженерного обладнання польових позицій, організації маскування та бойової охорони. Відпрацьовуються питання протидії ДРГ.

Мета планових заходів бойової підготовки — перевірити готовність озброєння і військової техніки до тривалого несення чергування

Уточнюється, що мета планових заходів бойової підготовки — перевірити готовність особового складу, озброєння та військової техніки до тривалого несення чергування в польових умовах.

Журналісти Newsweek посилаються на дані оборонного порталу Army Recognition про те, що "Ярс-24" — це російська пересувна ядерна ракета, дальність якої становить від 1930 до 12070 км. Радіус точності — 250 метрів.

Нагадаємо, що війська РФ завдали масованого удару по Україні ракетами "Кинджал" і безпілотниками "Шахед". У ніч на 7 жовтня ЗС РФ укотре обстріляли мирні міста.

Також повідомлялося, що війська РФ брешуть про нову "перемогу" на фронті. За даними ЗСУ, було втрачено колону техніки.