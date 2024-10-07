В РФ вывели на боевое патрулирование пусковые системы "Ярс" для ядерных ракет (видео)

В российском оборонном ведомстве сообщили, что стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, среди прочего по интенсивным маневренным действиям на маршрутах боевого патрулирования.

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В Новосибирском ракетном соединении выведены на боевое патрулирование автономные пусковые системы для ракет, которые могут нести ядерный заряд. Об этом сообщает ТАСС.

"Автономные пусковые установки передвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" выведены на маршруты боевого патрулирования в Новосибирском ракетном соединении", — цитирует издание российское Минобороны.

Сообщается также, что стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, среди прочего по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования.

Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" задействованы в маршах протяженностью до 100 км.

Также проводятся мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения. Отрабатываются вопросы противодействия ДРГ.

Цель плановых мероприятий боевой подготовки — проверить готовность вооружения и военной техники к длительному несению дежурства

Уточняется, что цель плановых мероприятий боевой подготовки — проверить готовность личного состава, вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях.

Журналисты Newsweek ссылаются на данные оборонного портала Army Recognition о том, что "Ярс-24" — это российская передвижная ядерная ракета, дальность которой составляет от 1930 до 12 070 км. Радиус точности — 250 метров.

Напомним, что войска РФ нанесли массированный удар по Украине ракетами "Кинжал" и беспилотниками "Шахед". В ночь на 7 октября ВС РФ в очередной раз обстреляли мирные города.

Также сообщалось, что войска РФ врут о новой "победе" на фронте. По данным ВСУ, была потеряна колонна техники.