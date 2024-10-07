ВС РФ врут о новой "победе" на фронте и потеряли колонну техники: детали от бойцов

На Запорожском направлении враг попытался занять Каменское, но оккупантов "разобрали на запчасти". На Покровском направлении россияне были выбиты на низшие позиции и пробираются к трассе.

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Украинские военнослужащие рассказали о ситуации на нескольких направлениях фронта по состоянию на 7 октября. Фокус собрал все, что известно.

Кураховское направление

Военнослужащий 24 ОШБр "Айдар" ВСУ Станислав "Осман" Бунятов сообщил, что утром ВС РФ отправили колонну техники по пристрелянной артиллерией дороге. Силы обороны уничтожили 10 единиц российской техники.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" уточнил, что целью штурма были позиции 46 отдельной аэромобильной бригады.

"Ребята развалили эту колонну в шикарном взаимодействии артиллерии и FPV-дронов. Такое утро", — отметил военный.

Запорожское направление

В мелитопольском партизанском отряде генерала Черешни сообщили, что вражеские источники пытаются убедить россиян в захвате села Каменское в Васильковском районе Запорожской области. Однако оккупанты на самом деле потерпели неудачу, и информация эта — неправдивая.

"Был заход группы противника. Сейчас разобраны на запчасти", — рассказали партизаны.

Упомянутый населенный пункт на карте боевых действий Фото: Deep State

Покровское направление

Боец Сил обороны с позывным "Мучной" рассказал, что удалось немного отбросить ВС РФ с крайних домов села Лысовка и "отправить обратно к посадке ниже". Враг пытается вернуть позиции, но атаки отбивают.

"К западу от Новогродовки после контроля врагом очистных, они продвинулись рядом в посадку и пробираются к трассе на север от Селидово", — отметил военный.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Напомним, журналисты The Times рассказали о новом подходе Сил обороны, который лишил Россию преимущества разведывательных дронов в небе над фронтом.

Руководитель Defense Express Сергей Згурец рассказал, на каких четырех участках фронта активизировались российские оккупанты после захвата Угледара.