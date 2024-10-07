"Идут по ранее поставленным планам": после Угледара ВС РФ давят в 4 районах (карта)

Аналитик Сергей Згурец сообщил, что Покровское направление остается приоритетным для Кремля. Враг использует преимущество в живой силе и пытается давить с флангов.

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После оккупации Угледара ВС РФ активизировались на север к Курахово. Линия обороны проходит в районе Богоявленки. Об этом в комментарии "Еспресо" 7 октября рассказал директор Defense Express Сергей Згурец.

"Логика действий противника не меняется, Покровское направление остается для него приоритетным", — отметил он.

Эксперт предположил, что центром боевых действий станет район Богоявленки. Кроме того, российские оккупанты пытаются продвигаться в направлении Кураховки, чтобы обеспечить давление на Курахово с юга. В районе Селидово враг осуществляет попытки ударов с флангов, но безрезультатно.

"Видим, что враг, используя преимущество в живой силе, идет по ранее поставленным планам", — подчеркнул Згурец.

По его словам, когда ВС РФ пытались окружить Угледар с флангов, то оккупанты пробовали обойти город с запада через Пречистовку. Сейчас усилия врага там развиваются уже в сторону Золотой Нивы.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

"Это как раз попытка осуществлять продвижение вдоль Запорожского фронта, создавать условия для накопления сил, чтобы идти дальше на отсечение одной из наших группировок", — объяснил эксперт.

Он сообщил, что в целом оккупанты действуют по всей линии фронта, пытаясь усложнить переброску резервов для Сил обороны.

"Враг будет акцентироваться прежде всего на попытках захватить Курахово, затем — продвигаться к Покровску, если для этого будут у него созданы предпосылки", — спрогнозировал Згурец.

Напомним, в ISW сообщили, что с октября 2023 года ВС РФ потеряли на Покровском направлении по меньшей мере пять дивизий бронированных машин и танков.

Аналитики DeepState 7 октября сообщили, что российским захватчикам удалось оккупировать Красногоровку и продвинуться в Цукурино в Донецкой области.