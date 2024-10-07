ВС РФ оккупировали город в Донецкой области, — DeepState (фото)

По данным аналитиков DeepState, враг также продвинулся вблизи трех населенных пунктов

Related video

Подразделения ВС РФ продолжают давить на позиции ВСУ сразу на нескольких направлениях. Им удалось оккупировать город Красногоровку Донецкой области. Об этом пишут аналитики проекта DeepState в Telegram-канале.

Враг оккупировал Красногоровку Фото: DeepState

Врагу также удалось продвинуться в населенном пункте Цукурино Донецкой области.

ВС РФ продвинулись в Цукурино Фото: DeepState

Аналитики также сообщают, что оккупанты продвинулись в районе города Горняк.

Российская армия продвинулась вблизи населенного пункта Горняк

По данным DeepState, враг также имеет успехи в районе населенного пункта Любимовка.

Российские войска продвинулись вблизи населенного пункта Горняк Фото: DeepState

Ситуация на фронте: что говорят в Генштабе

В Генеральном штабе на момент написания материала не комментировали оккупацию города Красногоровка и продвижение врага. Вместе с тем по состоянию на 22:00 06.10.2024 военные сообщили, что с начала прошлых суток произошло 99 боевых столкновений.

"На данный момент суток на Кураховском направлении насчитывается 17 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоселидовка, Горняк, Цукурино, Острое, Георгиевка, Желанное Второе, Александровка и Константиновка, в настоящее время идет семь боев", — отметили там.

Ранее, 4 октября, Фокус писал, что враг продвигается вблизи населенного пункта Цукурино. Тогда отмечалось, что враг также наносит авиационные удары по населенным пунктам.

На следующий день, в субботу, 5 октября, стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации готовили новые штурмы под Ореховым и Роботиным Запорожской области. Они перебрасывали личный состав, проводили рекогносцировку, разведку, логистическое обеспечение вблизи этих населенных пунктов.