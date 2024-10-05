РФ готовится к штурмам на еще одном направлении: какие населенные пункты в опасности

Российские военные перебрасывают личный состав, проводят рекогносцировку, разведку, логистическое обеспечение под Ореховым и Роботиным в Запорожской области. Враг применяет тактику малых штурмовых групп, рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

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Вооруженные силы Российской Федерации готовят новые штурмы под Ореховым и Роботиным Запорожской области. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, если оккупантам удастся осуществить прорыв на Запорожском направлении, то они смогут взять под огневой контроль логистические пути, идущие из Запорожья на восток, где украинские бойцы держат Донецкую область и южную часть Запорожской.

"На этом направлении сейчас продолжаются и готовятся еще новые штурмовые действия. По данным нашей разведки, под Ореховым и Роботиным готовятся новые штурмовые группы, враг перебрасывает туда личный состав, проводит рекогносцировку, разведку, логистическое обеспечение. В недалеком будущем там через несколько дней, вероятно, активизирует новые штурмовые действия", — сказал Владислав Волошин.

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Запорожский террор — не начало наступления: что происходит на южном направлении и чего ждать дальше

Он отметил, что тактика врага — малых штурмовых групп. При таких наступлениях противник редко применяет мощную тяжелую бронированную технику и вооружение. Вместо этого используют малые скоростные транспортные средства, а именно мотоциклы, багги, квадроциклы. Они предназначены для того, чтобы быстро преодолеть расстояние от одной траншеи до другой, чтобы не подорваться на минно-взрывных заграждениях, которые устанавливаются перед линией обороны.

"Штурмовая группа заходит на траншею, и потом идет группа закрепления. Такая тактика врагу приносила успехи на других направлениях и скорее всего он дальше будет продолжать применять ее и на Запорожском направлении", — добавил Волошин.

Напомним, 2 октября представитель Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, что ВС РФ готовятся к штурмовым действиям на Запорожском направлении. По его словам, так враг хочет выйти на административные границы Донецкой области и в дальнейшем захватить Запорожье.

28 сентября Владислав Волошин отметил, что ВС РФ собирали личный состав штурмовых групп в районе Приютного Запорожской области. Он сообщил, что враг стягивал баги, которые применяются для проведения штурмов.