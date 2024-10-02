Подтянули танки и гольфкары: РФ готовится к штурмам на Запорожском направлении

Россияне формируют штурмовые подразделения в районе Роботино, чтобы захватить позиции украинцев на выступлении и дальше двигаться дальше на Орехов, рассказал представитель Сил обороны юга.

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Российские военные готовятся к штурмовым действиям на Запорожском направлении, чтобы выйти на административные границы Донецкой области, а также дальнейшей оккупации города Запорожье. Об этом "Радио Свобод" рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, по состоянию на сегодня на Запорожском направлении наблюдается попытка ВС РФ сосредоточить силы и средства для ведения штурмовых действий.

"Подчеркиваю, не наступления, не наступательных действий, а штурмовых действий на определенных направлениях. В частности, это возле Приютного и возле Роботино. Возле Приютного цель этих действий для того, чтобы осуществить штурм и продвижение в направлении Великой Новоселки, чтобы взять под контроль именно Донецкую область и те территории, которые там остались, и перерезать логистические пути украинским соединениям, которые обороняют и Угледар, и дальше Курахово", — рассказал он.

Также по его словам, ВС РФ формируют штурмовые подразделения в районе Роботино в Запорожье, чтобы захватить позиции Сил обороны на Роботинском выступе и дальше двигаться дальше на Орехов.

Скопление техники РФ в районе Роботино подтверждает также представитель 118 Отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Пелых. Впрочем, по его мнению, это будет делаться для захвата Запорожья.

"Есть определенная нас информация, что они подтянули на это направление тяжелую бронированную технику, а также подвезли энное количество багги или "гольфкаров", это имеется в виду техника не российского производства. Выглядит так, что им это Роботинское выступление мозолит глаза. И они бы хотели однозначно максимум его срезать, или пойти дальше, ведь в планах — захватить и Запорожье, ведь они как бы его присоединили к Российской Федерации, но город дальше является украинским", — говорит Пелих.

Напомним, что 26 сентября сообщалось, что ВС РФ на Запорожском направлении принялись проводить замену подразделений, что может свидетельствовать о вероятной подготовке к штурмам.