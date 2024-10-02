Підтягнули танки і гольфкари: РФ готується до штурмів на Запорізькому напрямку

Росіяни формують штурмові підрозділи в районі Роботиного, щоб захопити позиції українців на виступі і далі рухатись далі на Оріхів, розповів речник Сил оборони півдня.

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Російські військові готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку, щоб вийти на адміністративні кордони Донеччини, а також подальшої окупації міста Запоріжжя. Про це "Радіо Свобод" розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, станом на сьогодні на Запорізькому напрямку спостерігається намагання ЗС РФ зосередити сили і засоби для ведення штурмових дій.

"Наголошую, не наступу, не наступальних дій, а штурмових дій на певних напрямках. Зокрема, це біля Приютного і біля Роботиного. Біля Приютного мета цих дій для того, щоб здійснити штурм і просування в напрямку Великої Новосілки, щоб взяти під контроль саме Донецьку область і ті території, які там залишилися, і перерізати логістичні шляхи українським з’єднанням, які обороняють і Вугледар, і далі Курахове", – розповів він.

Також за його словами, ЗС РФ формують штурмові підрозділи в районі Роботиного на Запоріжжі, щоб захопити позиції Сил оборони на Роботинському виступі і далі рухатись далі на Оріхів.

Скупчення техніки РФ у районі Роботиного підтверджує також речник 118 Окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитро Пелих. Втім, на його думку, це робитиметься задля захоплення Запоріжжя.

"Є певна нас інформація, що вони підтягнули на цей напрямок важку броньовану техніку, а також підвезли енну кількість багі або "гольфкарів", це мається на увазі техніка не російського виробництва. Виглядає так, що їм цей Роботинський виступ муляє очі. І вони б хотіли однозначно максимум його зрізати, або й піти далі, адже в планах – захопити і Запоріжжя, адже вони якби його приєднали до Російської Федерації, але місто далі є українським", – каже Пелих.

Нагадаємо, що 26 вересня повідомлялося, що ЗС РФ на Запорізькому напрямку заходилися проводити заміну підрозділів, що може свідчити про ймовірну підготовку до штурмів.