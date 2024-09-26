Завезли професійніші кадри: ЗС РФ готуються до штурмів у Запорізькій області, — боєць ЗСУ

Сили оборони відстежують всі пересування ворога, який намагається зібрати сили для штурмів, і завдають по ньому ударів.

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Російські окупанти на Запорізькому напрямку заходилися проводити заміну підрозділів, що може свідчити про ймовірну підготовку до штурмів. Про це в ефірі "Київ24" повідомив командир батальйону 31-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Ріддік".

За його словами, останні 2 тижні в Запорізькій області відбувається заміна підрозділів, які перебувають на передовій.

"Противник збільшив своє пересування, постійно здійснює переміщення від позицій до позицій, здійснює всі заходи, щоб наростити свої сили на передовій", — заявив "Ріддік".

Він наголосив, що Сили оборони відстежують всі пересування ворога, який намагається зібрати сили для штурмів, і завдають по ньому ударів.

"Насамперед, це жива сила. Значно підвищився їхній професійний рівень. Вони в будь-який момент готуються до штурмових дій. Якщо виявляємо такий особовий склад, то це перша ознака, що вони планують здійснити якісь штурмові дії по наших позиціях", — розповів військовий.

Нагадаємо, що ЗС РФ на Покровському напрямку атакують підрозділи Сил оборони з високою інтенсивністю. ЗСУ, водночас, частково контрнаступають, "вириваючи" у ворога окремі ділянки території.

25 вересня повідомлялося, що Сили оборони вибили росіян з агрегатного заводу у Вовчанську. В РФ заявили, що їхні підрозділи тривалий час були на агрегатному заводі у вогневому напівоточенні, а українські сили перевершували їх у кількості FPV-дронів.