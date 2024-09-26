Завезли более профессиональные кадры: ВС РФ готовятся к штурмам в Запорожской области, — боец ВСУ

Силы обороны отслеживают все передвижения врага, который пытается собрать силы для штурмов, и наносят по нему удары.

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Российские оккупанты на Запорожском направлении принялись проводить замену подразделений, что может указывать на вероятную подготовку к штурмам. Об этом в эфире "Киев24" сообщил командир батальона 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Риддик".

По его словам, последние 2 недели в Запорожской области происходит замена подразделений, которые находятся на передовой.

"Противник нарастил свое передвижение, постоянно осуществляет перемещение от позиций к позициям, осуществляет все меры, чтобы нарастить свои силы на передовой", — заявил "Риддик".

Он отметил, что Силы обороны отслеживают все передвижения врага, который пытается собрать силы для штурмов, и наносят по нему удары.

"Прежде всего, это живая сила. Значительно повысился их профессиональный уровень. Они в любой момент готовятся к штурмовым действиям. Если обнаруживаем такой личный состав, то это первый признак, что они планируют осуществить какие-то штурмовые действия по нашим позициям", — рассказал военный.

Напомним, что ВС РФ на Покровском направлении атакуют подразделения Сил обороны с высокой интенсивностью. ВСУ, в то же время, частично контрнаступают, "вырывая" у врага отдельные участки территории.

25 сентября сообщалось, что Силы обороны выбили россиян с агрегатного завода в Волчанске. В РФ заявили, что их подразделения длительное время были на агрегатном заводе в огневом полуокружении, а украинские силы превосходили их в количестве FPV-дронов.