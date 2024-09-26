Динамика не в нашу пользу: как ВС РФ продвигаются на трех направлениях в Донецкой области

ВС РФ, развивая свое наступление, пытаются закрепиться на отдельных участках, но быстро возвести фортификационные укрепления они не могут, а линия фронта постоянно меняется.

Related video

Российские оккупанты на Покровском направлении атакуют подразделения Сил обороны с высокой интенсивностью. ВСУ, в то же время, частично контрнаступают, "вырывая" у врага отдельные участки территории. Об этом говорится в материале "РБК-Украина"

Покровское, Торецкое и Кураховское направления сегодня являются самыми жаркими на линии фронта. Здесь оккупанты атакуют украинские позиции десятки раз в сутки с использованием артиллерии и прямыми штурмами "лоб в лоб". Всего за день здесь может происходить около 60-80 боевых столкновений, при том что всего на линии огня их около 150 в сутки.

На Покровском направлении ВС РФ атакуют Силы обороны с достаточно высокой интенсивностью. На одну атаку могут использовать 2 десятка бойцов. Последние дни россияне начали использовать большое количество бронированной техники, в частности, модернизированные танки и БМП-3.

Оккупанты, развивая свое наступление, пытаются закрепиться на отдельных участках, но быстро возвести фортификационные укрепления они не могут, а линия фронта постоянно меняется. В то же время Силы обороны частично контрнаступают, "вырывая" у россиян отдельные участки территории. Впрочем, масштабно атаковать сейчас украинские силы не могут из-за недостатка ресурсов — техники и боеприпасов.

Карта боев в Донецкой области

Оккупанты намерены отрезать дорогу "Мирноград-Краматорск" на Кураховском и Покровском направлениях и отрезать Силы обороны у Часового Яра от снабжения, которое осуществляется по дороге на Славянск.

Покровск имеет ключевое значение для обороны Часового Яра, Торецка и прилегающих к Бахмуту сел, через него идет трасса, которая нужна для обеспечения ВСУ. Такая же ситуация и в Курахово, которое располагается на важной транспортной развязке.

По мнению некоторых военных экспертов, ВС РФ хоть и имеют преимущество на Кураховском и Покровском направлениях, но оно все еще не решающее. Иначе россияне уже захватили бы город.

"Да, динамика не в нашу пользу. Но если бы они имели решающее преимущество, они уже были в Покровске, они почему-то не в Покровске. Они штурмуют маленькое село на несколько сотен жителей", — отмечает военный аналитик Павел Нарожный в комментарии РБК-Украина.

Напомним, что в 72-й ОМБр заявили, что ВС РФ хотят захватить Угледар любой ценой. Они используют системы залпового огня и КАБы по городу. Кроме того, ВС РФ активно штурмуют позиции украинских защитников.