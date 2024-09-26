Динаміка не на нашу користь: як ЗС РФ просуваються на трьох напрямках на Донеччині

ЗС РФ, розвиваючи свій наступ, намагаються закріпитися на окремих ділянках, але швидко звести фортифікаційні укріплення вони не можуть, а лінія фронту постійно змінюється.

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Російські окупанти на Покровському напрямку атакують підрозділи Сил оборони з високою інтенсивністю. ЗСУ, водночас, частково контрнаступають, "вириваючи" у ворога окремі ділянки території. Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна"

Покровський, Торецький та Курахівський напрямки сьогодні є найспекотнішими на лінії фронту. Тут окупанти атакують українські позиції десятки разів на добу з використанням артилерії і прямими штурмами "лоб у лоб". Загалом за день тут може відбуватися близько 60-80 бойових зіткнень, при тому що всього на лінії вогню їх близько 150 на добу.

На Покровському напрямку ЗС РФ атакують Сили оборони із досить високою інтенсивністю. На одну атаку можуть використовувати 2 десятки бійців. Останні дні росіяни почали використовувати велику кількість броньованої техніки, зокрема, модернізовані танки та БМП-3.

Окупанти, розвиваючи свій наступ, намагаються закріпитися на окремих ділянках, але швидко звести фортифікаційні укріплення вони не можуть, а лінія фронту постійно змінюється. Водночас Сили оборони частково контрнаступають, "вириваючи" у росіян окремі ділянки території. Втім, масштабно атакувати зараз українські сили не можуть через нестачу ресурсів — техніки і боєприпасів.

Карта боїв на Донеччині

Окупанти мають намір відрізати дорогу "Мирноград-Краматорськ" на Курахівському та Покровському напрямках та відрізати Сили оборони біля Часового Яру від постачання, яке здійснюється дорогою на Слов'янськ.

Покровськ має ключове значення для оборони Часового Яру, Торецька та прилеглих до Бахмута сіл, через нього йде траса, яка потрібна для забезпечення ЗСУ. Така сама ситуація і в Кураховому, яке розташовується на важливій транспортній розв'язці.

На думку деяких військових експертів, ЗС РФ хоч і мають перевагу на Курахівському та Покровському напрямках, але вона все ще не вирішальна. Інакше росіяни вже захопили б місто.

"Так, динаміка не на нашу користь. Але якби вони мали вирішальну перевагу, вони вже були в Покровську, вони чомусь не в Покровську. Вони штурмують маленьке село на кілька сотень жителів", — зазначає військовий аналітик Павло Нарожний в коментарі РБК-Україна.

Нагадаємо, що у 72-ї ОМБр заявили, що ЗС РФ хочуть захопити Вугледар за будь-яку ціну. Вони використовують системи залпового вогнюта КАБи по місту. Крім того, ЗС РФ активно штурмують позиції українських захисників.